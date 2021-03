Вивчення англійської на рівні pre-intermediate та Intermediate № 4 (708) 11-18 березня 2021 року Переглядаючи вакансії на роботу в ту чи іншу фірму, часто стикаємося з вимогою знання англійської на рівні pre-intermediate. Його можна вважати базовим, основою основ, і без нього, насправді, влаштватися на престижну роботу в ту чи іншу фірму часом неможливо. Якщо говорити мовою класифікацій, то pre-intermediate знаходиться між рівнем elementary pre-intermediate і Intermediate. Саме останній часто вимагають роботодавці у вакансіях на престижні місця. Еlementary - це, як люблять жартівливо говорити, «проміжний мінімум туриста». Тобто, pre-intermediate - це перехідний рівень, який є перепусткою до професійного володіння англійською мовою. На рівні pre-intermediate потрібно цілком добре справлятися з граматичними структурами, формувати зв'язні пропозиції, вміти висловити свою думку з того чи іншого приводу. Зазвичай ті, хто вивчає англійську, не затримуються довго на рівні pre-intermediate. Особливо це стосується молоді. При активному спілкуванні з часом необхідно навички розвивати, щоб відчувати себе комфортно. Отже, рівень pre-intermediate - це нижня планка, з якої можна починати готуватися до здачі кембриджського іспиту. Рівень знання англійської Pre-Intermediate - це саме та ступінь, до якої добирається більшість тих, хто вивчає мову. Продовжують удосконалювати свої навички, як правило, набагато менше, але і цього може бути достатньо щоб впоратися з низкою повсякденних ситуацій. Pre-Intermediate - що це за рівень Згідно Загальноєвропейським компетенціям володіння іноземною мовою (CEFR), рівень знання англійської мови Pre-Intermediate вважається передпороговим і є свого роду проміжним між A2 і B1 - елементарним і самодостатнім володінням в британській класифікації. Також існують і деякі розбіжності з приводу того, що це означає. Ряд лінгвістів відносять передпорогову позицію до A2, в той час як інші вважають, що він відповідає B1. Проте, володіють англійською трохи більше ніж ті, хто відноситься до початківців, але разом з тим недостатньо для того, щоб підтвердити вміння використовувати мову на хорошому середньому рівні. Рівень англійської Pre-Intermediate: знання і навички Передпороговий рівень володіння мовою передбачає значний розвиток умінь і здатність правильно оперувати лексикою і граматикою англійської в найбільш поширених ситуаціях. Читання На цьому рівні можна читати адаптовану художню літературу - а також нескладні рекламні тексти, газетні і журнальні статті. У той же час саме при переході на рівень Pre-Intermediate учні розвивають вміння користуватися контекстом - і завдяки йому розуміти значення незнайомих слів інтуїтивно, без необхідності використовувати словник. Розмовна мова Навик говорити для даного рівня володіння мовою включає наступні можливості: вимовляння слів досить виразно і чітко, відповідно до мовних норм і правильного використання автентичної інтонації;

розповісти про себе в 15-18 пропозиціях, описати свою сім'ю, хобі, професію і висловити думку на будь-яку загальну тему;

підтримувати нескладну розмову на побутову тему - причому навіть з носіями мови і за умови, що вони говорять досить розмірено. Листування Рівень Pre-Intermediate має на увазі розвиток навички письма до можливості написати розповідь про себе або своє місто, а також описати картинку або висловити думку з будь-якої нескладної теми. Також зможете скласти текст для листівки, вітального листа або вести дружню переписку. Аудіювання Ті, кому вже підкорився Pre-Intermediate, мають такі навички слухання: розуміння мови на загальні, нескладні теми, вимовної в середньому темпі;

здатність вловити тему і зміст телевізійного фільму або шоу під час перегляду відео з субтитрами;

розуміння англійських омонімів, можливість розрізняти сенс сказаного по інтонації;

сприйняття адаптованих аудіокниг. Граматика Передпороговий рівень англійської має на увазі освоєння вельми об'ємного пласта граматики. На цьому етапі зазвичай вивчають: всі часи групи Simple, минуле й сьогодення час групи Continuous, а також Present і Past Perfect;

популярні дієслівні конструкції (в тому числі to be used to і to be going to);

ступені порівняння прикметників, в тому числі виключення;

питання різних типів - загальні, спеціальні, альтернативні, розділові;

особливості вживання інфінітива і причастя;

основи використання модальних дієслів;

умовні речення першого і другого типів;

пасивний залог;

Словниковий запас і переклад Слова для рівня Pre-Intermediate - це не менше 1,5-2 тисяч лексичних одиниць. При цьому треба знати не тільки їх значення, а й правила написання. Також вокабуляр учнів потроху поповнюється ідіомами і фразовими дієсловами. Що стосується перекладу, то на даному етапі можна з легкістю впоратися з побутовими, а також адаптованими художніми текстами. При цьому вже можна перекладати літературно, використовуючи контекст для розуміння як основних думок, так і важливих деталей розповіді. А от новим кроком на важкому шляху до вершини буде середній рівень Intermediate володіння англійською мовою. Головне у вивченні рівня Intermediate - правильний вибір методики викладання. Займаючись щодня, можна не напрягаючись вести переписку із друзями з англомовного середовища або навіть сміливо представити власну компанію міжнародним інвесторам. На даному рівні основним завданням стане закріпити навички, отримані раніше, навчитися складати складні синтаксичні конструкції і правильно застосовувати модальні дієслова в англійській мові, а також домогтися дійсно хорошої вимови. Помітно розширивши свій словниковий запас англійською, як наслiдок діалогу з іноземцем, зумієте імпровізувати і замінити незнайомий термін близьким за змістом словом, а не тримати незручну паузу.

