Бавовняні маски зрівнялися в ефективності з хірургічними

З самого початку пандемії коронавіруса ведуться суперечки про те, які маски краще захищають від зараження. Однак лабораторні тести зазвичай проводилися в приміщеннях з помірною вологістю: це зовсім не ті умови, в яких використовуються маски насправді.

Маски швидко намокають від людського дихання, і саме цю умову вирішили відтворити вчені з Національного інституту стандартів і технологій США. Таким чином вони з'ясували, що маски з бавовняної фланелі (цей матеріал відрізняється двостороннім начосом) фільтрують повітря на цілих 33% краще при підвищеній вологості.

В таких умовах фланелеві маски не поступаються за ефективністю хірургічним.

Нагадаємо, що коронавірус SARS-CoV-2 передається від людини до людини в основному повітряно-крапельним шляхом. Це означає, що заражені краплі потрапляють в організм при розмові, чханні і кашлі, а також поцілунку.

Тому важливо носіння масок, що не пропустять назовні краплі з носа і рота зараженого, а також захистять здорову людину від попадання інфекції в його дихальні шляхи.

Дослідники протестували дев'ять видів бавовняної фланелі і шість видів синтетичної тканини (включаючи нейлон, поліестер і віскозу). Також вони перевіряли ефективність хірургічних масок з нетканого матеріалу і респіраторів N95.

Вчені поміщали зразки тканин (всі вони були двошаровими) в коробку з вологістю 99%: вона імітувала підвищену вологість від людського дихання. Для порівняння такі ж зразки тестували при вологості 55%.

Потім на кожен зразок впливав потік повітря, який можна порівняти з нормальним диханням людини. В повітрі були розсіяні дрібні частки солі - з їх допомогою вчені відтворили краплі, які виділяються з носа і рота при диханні, розмові і кашлі.

Дослідники вираховували ефективність фільтрації по тому, скільки частинок солі було в повітрі до і після проходження "маски". Вони також вимірювали, наскільки добре зразки тканин пропускають повітря.

Таким чином було встановлено, що будь-яка маска з бавовняної фланелі краще синтетичної незалежно від рівня вологості. Вологі фланелеві маски при цьому фільтрували в середньому на 33% краще сухих. Хірургічні маски і респіратори N95 були однаково ефективні при різних рівнях вологості.

Респіратор N95 залишається найбільш надійним захисним засобом з тих, що були протестовані.

Вчені пояснили, що перевага тканин з бавовни перед синтетичними полягає в тому, що бавовна є гідрофільним матеріалом: тобто він затримує вологу. Бавовняні волокна вбирають частинки води, які потім зливаються з краплями, що потрапляють в тканину при диханні. Краплі стають більші і "застряють" в тканині.

Зовсім інша ситуація спостерігається при використанні синтетики. Більшість таких тканин гідрофобні, тобто, "бояться" води. Вони не затримують її, що і пояснює низьку ефективність синтетичних тканих масок.

Дослідники звернули увагу на те, що бавовняні маски можуть увібрати не так вже й багато води. Якщо вони промокають занадто сильно, то в них стає важко дихати, тому вчені рекомендують міняти їх частіше при вологій погоді.

Це дослідження буде корисно не тільки людям, які вибирають надійну захисну маску, але і вченим. Умови його проведення були максимально наближені до реальних, що рідко відбувалося в попередніх дослідженнях.

Подробиці наукової роботи опубліковані у виданні ACS Applied Nano Materials.