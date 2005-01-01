Як Зеленський бачить децентралізацію

Президент попросив регіони не брати до уваги, що тепер кожен сам за себе.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що в Україні ввели нову систему районів і дали повноваження громадам. За його словами, це не означає, що кожен регіон сам за себе. І для повноцінного завершення реформи децентралізації належить виконати ще три завдання. Про це глава держави заявив 25 лютого на засіданні Ради розвитку громад і територій в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Децентралізацію необхідно завершити

Перш за все, для завершення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції України щодо відносин між центральними і місцевими органами влади, а також прийняти законодавство про місцеві референдуми та щодо самоврядування в міських громадах.

Зеленський підкреслив, що децентралізація, нарешті, не імітується, а реально втілюється в життя. Він зазначив, що рівень життя, безпеки, здоров'я, освіти, комфорту і добробуту український залежить від рівня взаємодії між органами влади.

- Ми зробили все, щоб створити дієздатні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого сьогодення і нашого з вами майбутнього, - вважає президент.

Володимир Зеленський нагадав, що вже введена нова система районів, відпрацьовано розподіл повноважень між районами та громадами - громади отримали кошти, повноваження і ресурси, в тому числі земельні.

- Громади отримали кошти, отримали повноваження, отримали ресурси. Зокрема, отримали земельні ресурси. Це не означає, що тепер кожен регіон сам за себе ... Остаточно децентралізація ще не завершена, - нагадав глава держави.

Адміністрації - ліквідувати, префекти - заснувати

У той же час центральна влада продовжує масштабну програму "Велике будівництво", щоб створити в кожній області України сучасну інфраструктуру - дорожню, освітню, медичну, спортивну, культурну, туристичну тощо.

- Наш рух триває, оскільки остаточно децентралізація ще не завершена, і в цьому році ми повинні вирішити кілька дуже важливих, пріоритетних завдань. Перше - прийняти зміни до Конституції України щодо відносин між центральними і місцевими органами влади. Йдеться про інститут префектів і ліквідації місцевих адміністрацій, - розповів глава держави.

За його словами, ці зміни спрямовані на те, щоб ряд питань на місцях вирішували не чиновники зі столиці, а безпосередньо ті люди, які живуть в тому чи іншому регіоні.

- Разом з тим ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність - міцною і безперечною. Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції і законів України на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави, - додав Володимир Зеленський.

Президент закликав депутатів Верховної Ради прийняти зміни до Конституції щодо децентралізації.

- Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, нашими українськими вченими та експертами протягом року. Пора переходити від обговорень до справжніх дій, - закликав він.

Зеленський хоче, щоб в Україні з'явилися місцеві референдуми

Другим важливим завданням Глава держави назвав розробку і прийняття нормативних актів, які врахують специфіку самоврядування в міських громадах і дадуть містам імпульс і можливості для розвитку.

- Третє завдання - розробити і прийняти законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив суспільства на діяльність місцевої влади та прийняття ключових рішень саме на місцях. Ми повинні вийти на остаточну формулу управління на місцевому рівні: громади - вирішують, люди - впливають, і разом з державою - контролюють, - підкреслив Зеленський.

Крім цього, Володимир Зеленський анонсував, що в країні з'явиться конгрес місцевих властей при президенті. Він вважає, що це поліпшить відносини між центром і громадами.

За його словами, цей конгрес стане майданчиком діалогу і рішень.

- Відносини між центром і громадами повинні стати якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими і ефективними. Для цього ми створюємо конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України, - зазначив Зеленський

22 лютого на форумі "Україна 30" Зеленський повідомив про плани побудувати регіональні аеропорти в 16 містах України і міжнародний на Закарпатті - між Ужгородом та Мукачевом, про створення нової української авіакомпанії, про принципово новий формат електричок City Express, про ще більш прискорені швидкісні поїзди Інтерсіті і про багато інших планів світлого українського майбутнього.