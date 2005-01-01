Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство

Кабмін повинен підготувати відповідні законопроекти і внести їх до парламенту.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо подвійного громадянства в українців. Відповідний указ глава держави підписав 4 березня, повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів спільно з Центральною виборчою комісією і Службою безпеки України повинні в двомісячний термін провести інвентаризацію і проаналізувати законодавство України щодо подвійного громадянства.

За результатами аналізу уряд має в шестимісячний термін внести на розгляд Верховної Ради проекти законів, які передбачають заборону громадянам України, які мають кілька громадянств або знаходяться в процесі оформлення, претендувати на посади в державних органах та органах місцевого самоврядування.

До парламенту також повинні внести документ про порядок відмови і виходу з громадянства інших держав для осіб, які претендують на зайняття посад в органах.

На законодавчому рівні має бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про отримання іноземного громадянства. Для жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму цей порядок буде вводитися в дію тільки після відновлення територіальної цілісності України. За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства повинна бути встановлена відповідальність.

В Офісі президента України 26 лютого відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. Радбез ухвалив рішення про введення санкцій проти ряду колишніх чиновників і військових, які показали себе як зрадники під час подій 2014 року, і впровадженні перевірки подвійного громадянства. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що чинним депутатам і державним чиновникам слід відмовитися від громадянств інших держав, якщо вони у них є. Інакше їх чекають неприємності.

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким де-факто вводиться друге громадянство. У травні цього року депутати хотіли прийняти документ у першому читанні. В законопроекті вказується досить широке коло осіб, які за спрощеною процедурою могли б отримати українське громадянство, не виходячи з громадянства іншої країни. Але документ не заручився підтримкою сесійної зали. Його вирішили відкласти.