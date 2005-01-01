Закон про енергоефективність: чи станемо ми менше платити за опалення

Що насправді криється за словами законопроекту, згідно з яким в країні потрібно зменшити споживання енергоносіїв.

На цьому тижні депутати, крім скасування переведення годинників, взялися і за енергоефективність. У Раді розглядали законопроект №4507, який, зокрема, повинен привести до того, що Україна почне більш ефективно використовувати енергоресурси. Правда, від намірів, які будуть записані на папері, до реальних справ далеко, а ще, за словами експертів, на цій ідеї хтось зможе непогано заробити.

Що пропонує законопроект

В цілому, законопроект №4507 "Про енергоефективність" - це якась декларація про наміри за все хороше і проти всього поганого. Адже і зараз ніщо не заважає жителям міст утеплювати багатоквартирні будинки, міняти в них вікна, щоб в результаті менше платити за опалення. Правда, для цього потрібно створити ОСББ.

У приватному секторі ще простіше. Тут кожен сам собі голова: хочеш - живи в невтепленому будинку і дорого плати за комфортну температуру. Або утеплювати і економ.

Але депутати вирішили закріпити ці принципи енергоефективності окремим законом (див. "Дослівно"), а все заради того, щоб: а) поліпшити нам життя, скоротивши витрати, б) підвищити незалежність держави, в) позитивно вплинути на ринок праці і т.п .

Скільки грошей потрібно

А ось де брати гроші на енергомодернізацію, законопроект не говорить. Зараз держава пропонує зайнятися утепленням жителям самостійно.

Так, з 2014 року в Україні діє програма "Теплий кредит". Приватні домогосподарства можуть отримати компенсацію:

20% - на твердопаливні котли;

35% - на енергоефективні заходи та нове обладнання: системи накопичення енергії, електрозарядки для авто, розумні лічильники е / е.

Правда, проблему низької енергоефективності сучасного житла ця програм так і не вирішила. Згідно зі статистикою, з жовтня 2014 го по 2020 рік всього 850 тис. українських сімей залучили близько 8,5 млрд грн в рамках програми "теплих кредитів" і отримали 3,3 млрд грн відшкодування від держави. Нескладно порахувати, що розмір середнього кредиту становить близько 10 тисяч гривень. По суті, цих грошей вистачить лише на заміну вікон в невеликій квартирі.

Всього в Україні близько 180 000 багатоквартирних будинків. На модернізацію кожного з них потрібно кілька мільйонів гривень. Один тільки індивідуальний теплопункт коштує від 300 тисяч грн. Додайте сюди утеплення, заміну вікон - і вийде цифра в сотні мільярдів гривень. Де брати такі гроші - незрозуміло.

Дослівно

Про що йдеться в законопроекті №4507

"Реалізація положень проекту Закону" Про енергетичну ефективність "сприятиме створенню умов для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, поліпшенню рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів, раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів, які направляються на компенсацію витрат , пов'язаних з використанням енергетичних ресурсів, і сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави, - йдеться в документі. - Реалізація проекту Закону позитивно вплине на ринок праці. Положеннями законопроекту передбачено врегулювання діяльності з енергетичного аудиту, що включає порядок і особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення енергетичного аудиту. Крім того, проект Закону створює умови для розвитку ринку енергоефективних заходів та проектів, що сприятиме збільшенню показника зайнятості в цій сфері суспільних відносин. Для держави вигодами від прийняття акта стане можливість моніторингу енергоспоживання, оцінки ефективності державних політик і, при необхідності, введення додаткових заходів для досягнення планів з ефективного споживання енергії в Україні ".