В українських школах з'являться уроки медіаграмотності

Вони допоможуть дітям навчитися орієнтуватися в інформаційному просторі і "включати критичне мислення".

В українських школах введуть уроки медіаграмотності, основне завдання яких - підвищити критичне мислення у дітей. Про це під час відкриття форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" заявив президент Володимир Зеленський.

- Кожен раз, коли ми включаємо телефон, комп'ютер, планшет або телевізор ми повинні включати мислення, критичне мислення. Відрізняти правду від фейків. Правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі ніж заголовок. Сумніватися, це дуже важливо. Шукати першоджерело, - заявив Зеленський.

Він додав, що даним критичним мисленням повинна володіти не тільки дитина, а й літні люди.

- Ми повинні навчити їх, що таке інформаційна гігієна, - зазначив президент.

Він також повідомив, що в Україні найближчим часом почне працювати центр протидії дезінформації. Який повинен стати "міжнародним хабом протидії дезінформації і пропаганді в усьому світі".