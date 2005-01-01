Санкції проти Росії досягли космосу

Захід вирішив серйозно натиснути на РФ через Навального.

Євросоюз і США синхронно ввели санкції проти російських чиновників через переслідування Олексія Навального. Як повідомляє німецьке агентство DPA, в списку перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, директор ФСБ Олександр Бортніков, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов, генпрокурор РФ Ігор Краснов, глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова Росгвардіі Віктор Золотов і директор ФСВП (пенітенціарна система) Олександр Калашников. Також потрапили під санкції три російських НДІ. Влада США відзначили, що вважають ФСБ причетною до отруєння Навального.

Позбавили нерухомості в Європі

Всім цим чиновникам заборонять в'їзд в ЄС, а їхні активи, як і активи підприємств, які потрапили до списку санкцій, на території Євросоюзу будуть заморожені. Як повідомляє Deutsche Welle, обмеження застосовуються в рамках нового режиму, який дозволяє Брюсселю вводити обмежувальні заходи за порушення прав людини.

Санкції можуть стати дуже болючими для високопоставлених російських чиновників. Зараз, наприклад, відомо, що глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін має нерухомість в Європі. Так що тепер вона стане для нього недоступною.

Це перші санкції, які США вводять проти пов'язаних з Кремлем чиновників при Джо Байдені, обіцяє протистояти російській агресії і порушень прав людини. США також внесли до списку 14 підприємств, пов'язаних з виробництвом хімічної і біологічної зброї. У їх числі 10 російських, 3 німецьких і 1 швейцарська компанія. Вашингтон вважає, що ці організації могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї. Крім того, санкції вводяться проти 27-го наукового центру Росії.

Комерційній космічній співпраці - кінець

Як заявив в спеціальному повідомленні держсекретар Ентоні Блінкен, в рамках цих заходів США заборонили експорт в Росію оборонних товарів і технологій. Заборона розширює існуючі санкції, введені відносно РФ після отруєння Сергія Скрипаля в Великобританії в 2018 році.

Також буде припинено комерційну космічну співпрацю між США і Росією. "Експорт з США в підтримку комерційного космічного співробітництва буде обмежений після шестимісячного перехідного періоду", - уточнив глава Держдепу. Це ж стосується і експорту товарів і технологій військового і космічного призначення, які використовуються "для забезпечення діяльності в Росії по здійсненню комерційних космічних польотів".

Як повідомляє CNN, Вашингтон таким чином хоче послати "сильний сигнал" про порушення прав людини в РФ і про те, що антиросійські санкції будуть вводитися в коаліції з ЄС і "зададуть тон політиці щодо Москви на майбутнє". У найближчі тижні адміністрація США має намір розробити ще кілька санкційних пакетів. Вони будуть пов'язані з хакерською атакою росіян на компанію Solar Winds і з винагородою за напади на американських військових, яку Росія нібито пропонувала талібам в Афганістані.

Спрацюють?

МЗС Росії закликав Захід "не гратися з вогнем". "Адміністрація США зробила ворожий антиросійський випад, оголосивши дуетом з Євросоюзом про чергові санкційні заходи для покарання Москви", - йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

На Заході є сумніви в ефективності вводити проти Росії заходи. Французьке інтернет-видання Le Huffington Post пише, що найперспективніша стратегія щодо Росії - це адресні санкції, з одного боку, і співпраця в галузях, що становлять взаємний інтерес, з іншого, в тому числі з громадянським суспільством. Але при обмірковуванні європейської стратегії щодо Росії необхідно задатися питанням про ефективність санкцій проти Кремля.

Видання згадує, що введені в 2014 році (через Україну) економічні санкції не завадили Володимиру Путіну ввести ряд репресивних законів, зміцнити сили безпеки, звинуватити опозицію в підтримці з боку західних держав і заарештувати її лідерів, щоб запобігти будь-якому організованому опору напередодні парламентських виборів у вересні 2021 року.

"Путін, який володіє грошовими резервами і переконаний в успіху своєї наступальної зовнішньої політики в Сирії, Лівії та останнім часом в конфлікті між Вірменією і Азербайджаном, судячи з усього, не має наміру миритися з втручанням Заходу у внутрішні справи Росії", - робить висновок Le Huffington Post.

Що пишуть західні ЗМІ

"Уряд Байдена залишається вірним своєму курсу і демонструє жорстку позицію по відношенню до Москви. На відміну від свого попередника Байден не хоче, щоб його звинувачували в тому, що він маріонетка Путіна. Президент США неодноразово викривав автократичне правління Путіна, порушення прав людини і спроби Росії дестабілізувати західні демократії ".