Азовське море бідніє: бичок вже став делікатесом

З акваторії почали зникати також судак, лящ, тарань та інші види риб.

В акваторії Азовського моря риби стає все менше з кожним роком. Навіть азовського бичка почали вважати справжнім делікатесом. Але зникати почали також судак, лящ, тарань та інші види риб, пише сайт agronews.ua.

Експерти відзначили, що причин декілька. Це і глобальне потепління, що викликає підвищення рівня солоності морської води, і обміління основних прісноводних артерій. Але винні і люди: це незаконний промисловий вилов морських жителів, браконьєрство, забруднення акваторії моря промисловими підприємствами, витік нафтопродуктів з плавзасобів, аварії на території морських портів і погіршення екології з вини металургійних підприємств.

У 2019 річки України вперше досліджували на вміст мікропластика. Вимірювання здійснювалися вченими 14-ти дунайських країн протягом одного сезону і за єдиною методикою. Це дозволило зробити "скринінг" ситуації вздовж всієї найбільшої річки Європи. Вперше в Україні в районі Кілії була встановлена пастка для мікропластика. Кількість частинок варіювалося від 2 г на кг зваженої речовини до 10. В Кілії на Дунаї ця цифра становить 2,19 г на кг, в Тисі - 2,42 г, в Будапешті - 5,43 г (найбільше значення), в Братиславі - 3,54 г. При майже однакових значеннях в Україні на Дунаї і Тисі, в Тисі домінує великий за розміром мікропластик, в той час як на Дунаї він уже переважно дрібніше (менше 0,1 мм). У всіх пробах майже весь мікропластик - це поліетилен (PE).