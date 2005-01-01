В Україні запустять електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вузів

Проект знаходиться на етапі підготовки документів.

Міністр науки і освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в 2021 році в Україні запустять електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Про це він написав у своєму "телеграм" -каналі 3 березня.

- Це необхідний елемент для аналізу і прийняття подальших рішень щодо розвитку системи вищої освіти України. Крім того, показник працевлаштування необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування вузів. Найголовнішим на цьому етапі є узгодження порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України (ПФУ) та Міністерством освіти і науки (МОН), - зазначив чиновник.

За його словами, вже підготовлені проекти наказу МОН та постанови ПФУ. Після реєстрації цих документів в Мін'юсті зможуть синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти і Пенсійного фонду і почати тестування системи.

- Процес нелегкий і нешвидкий, - попередив Шкарлет.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував щорічне виділення грантів на здобуття вищої освіти в провідних світових вузах і президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень відмінникам ЗНО. А переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад будуть разово виплачувати 20 тисяч гривень, переможцям міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.