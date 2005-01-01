До Червоної книги України потрапили бабак, лось і ховрахи

Перелік поповнився 171 новим видом тварин.

Червону книгу України оновлять вперше за 12 років. 19 січня наказом Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів №29 був затверджений новий перелік з 687 тварин України, які перебувають на межі зникнення або є вимираючим видом. В Україні вперше за 12 років розширюють Червону книгу. У неї несли 171 новий вид тварин, для яких посилять заходи з охорони.

Так, в список потрапили лось європейський і бабак степовий. Серед нових тварин: ховрах малий, рак товстопалий, водомір, бичок Штейніца, річковий вугор, підуст звичайний, ховрах малий, коконопряд золотистий, великий веретенник, гребінчастий тритон, ящірка Ліндхольм.

Для порівняння, в третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин. Список містить 14 видів кільчастих хробаків (в переліку 2009 року - вісім видів), молюсків - 53 (було 19), членистоногих - 357 (було 263), хордових - 260 (було 245). В оновлену Червону книгу додали 171 новий вид тварин, серед яких:

три види кільчастих хробаків, 36 молюсків, 112 членистоногих і 17 хордових.

Залежно від стану видів і ступеня загрози їх зникнення, вони розподілені за категоріями: недостатньо відомі (28 видів), зникаючі (162), вразливі (277), рідкісні (201) зниклі (8), неоціненні (11).