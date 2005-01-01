Зачем евреи читают псалмы Давида (Тегилим)

Сборник Теилим (Тегилим) или Псалмы царя Давида читают для изучения Торы и во время молитвы Господу. Псалмы приписывают руке одного из величайших царей, но историки и исследователи считают, что Теилим – дополненное сочинение царя Давида, в котором есть строки от Моисея: https://judaica.dp.ua/evrejskie-knigi/tanah/tegilim/ . Эти молитвы выражают чувства, настроение и мысли автора, который находился в определенной жизненной ситуации. Весь дух псалмов пропитан состоянием высочайшего духовного, душевного подъема, пика пророческого экстаза. Читая Теилим, последователи иудаизма настраиваются на душевное состояние, запечатленное в текстах. Особенно важны такие моменты, когда человек в реальной жизни попадает в ситуации, описанные в Псалмах царя Давида.

Слова молитв считают общепринятыми для индивидуальных обращений ко Вс-вышнему и чтения во время общинных праздников.

Читают псалмы по самым разным поводам:

в радости и трауре;

как просьбу о выздоровлении больных;

для прославления Бога или в минуты трудностей, горестей с мольбой о защите от беды.

Существует даже отдельная книга Шимуш Теилим, где написано как «использовать псалмы» с перечислением мистических свойств каждой молитвы. Но священники напоминают, что в иудаизме нельзя лечиться Торой, а значит, Псалмами царя Давида.

Теилим является частью ТаНаХа. Человек читающий молитвы, выполняет заповедь изучения главной книги евреев – Торы. В местах, где нельзя говорить слова из Торы, наложен запрет на чтение Теилим.

Но зачем читать Теилим?

Молитвы содержат ответы на все вопросы, возникающие у иудеев, помогают нравственному воспитанию, содержат множество назиданий для потомков. Чтение псалмов, наполненных знаниями, восхвалениями Господа, помогает лучше разобраться в себе, жизненной ситуации и обратить мысли к Богу.

Какие именно читать псалмы и когда, решают самостоятельно. Определенной установки или правила о темах или номерах молитв нет. Святые книги лишь рекомендуют, какие именно псалмы лучше всего читать в определенных ситуациях.

Некоторые общины придерживаются порядка прочтения книги Теилим за неделю-месяц, для чего разбивают псалмы по дням. Например, хасиды Хабада Псалмы царя Давида читают каждое утро, таким образом всю книгу прочитывают уже за месяц. А в последнюю субботу месяца с утра еще раз прочитывают всю книгу целиком.

Единственная рекомендация по времени – Теилим не читают от заката и до полуночи. Перед началом чтения молитв тщательно моют руки, поскольку браться за книгу грязными руками евреям запрещено.