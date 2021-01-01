"Податкова амністія" від Зеленського: кому доведеться заплатити податок ще раз?

Економісти кажуть, що переважній більшості простих людей заповнювати "нульову декларацію" не доведеться.

Не минуло й двох років на посту президента Володимира Зеленського, як він таки вирішив виконати одну зі своїх передвиборних обіцянок і подав на розгляд парламенту ініціативу про податкову амністію. У Раді зареєстровано чотири законопроекти, які повинні внести зміни в існуюче законодавство, але самих текстів законів на сайті парламенту поки немає. Незважаючи на це, основні параметри "податкової амністії" вже відомі.

В чому суть

Про податкову амністію Володимир Зеленський говорив ще, будучи кандидатом в президенти. Правда, на те, щоб розробити необхідні законопроекти, у його команди пішло майже два роки. І невідомо, скільки часу знадобиться депутатам для затвердження цієї реформи.

Суть цього нововведення - "легалізувати" капітали, які нажиті без сплати податків. У команді Зеленського кажуть, що стимулом показати в декларації своє справжнє майно і реальні активи має стати запровадження автоматичного обміну податковою інформацією. Крім цього, законопроектом передбачено, що декларації, які платники податків оприлюднять в рамках податкової амністії, не можна буде використовувати в суді як докази по інших справах.

Отже, якщо у вас, як у підпільного мільйонера Олександра Корейко, є нажиті без сплати податків кошти або майно і ви хотіли б їх легалізувати, то чиновники пропонують заповнити декларацію та сплатити з них податок.

Пропонуються наступні види ставок сплати такого податку:

5% для валютних цінностей, розміщених на рахунках в банках України, та інші активи знаходяться (зареєстровані) в Україні,

9% - валюта на банківських рахунках та інші активи, які перебувають за кордоном, право грошової вимоги до нерезидентів,

2,5% - за ОВДП, придбаних в період з 01.01.2021 по 20.06.2022р. до подачі декларації.

Тобто для того, щоб мінімізувати сплату податку, досить буде купити облігації внутрішньої держпозики і якийсь час протримати свої заощадження в цьому активі. До речі, по ним ще і відсотки регулярно нараховуватися будуть.

А ось задекларувати готівку коштів не вийде. Як пояснює економіст Данило Монін, до легалізованих засобів будуть виставлені спеціальні вимоги - всі вони повинні будуть розміщуватися на спеціальних рахунках. Крім того, не можна буде декларувати:

активи, отримані в результаті кримінальних злочинів і порушень (за винятком ухилення від сплати податків і порушень валютного законодавства);

активи, щодо яких йде судочинство за статтями про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

Передбачається, що термін сплати податку буде встановлено протягом 10 календарних днів з дня подачі декларації. При цьому буде встановлено поріг, нижче якого нічого не потрібно буде декларувати. Чесно нажитим буде вважатися:

1) нерухоме майно в Україні відповідно до державних реєстрів у вигляді:

квартира - до 120 кв. м або майнові права на таку квартиру;

житловий будинок до 240 кв. м або його незавершене будівництво за умови права власності на земельну ділянку;

нежитлова нерухомість (в тому числі незавершена) некомерційного призначення до 60 кв. м;

земельні ділянки в межах нормативів безоплатної приватизації;

2) один транспортний засіб, який є в реєстрі (крім ТЗ, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, або з об'ємом двигуна не менше 3000 куб. См, або середня ринкова вартість якого перевищує 375 мінімальних зарплат - на сьогодні це 2,25 млн грн, а також крім мотоцикла з об'ємом двигуна більше 800 куб. см, літака, вертольота, яхти, катера),

3) інші активи - сумарною вартістю не більше 400 тис. грн.

Хто повинен буде подавати

Всі без винятку експерти кажуть, що подача подібної декларації - це суто добровільна процедура, і ніхто вас змусити не зможе. Більш того, більшість людей і не має такого майна.

- Судячи з обмеженням, цей законопроект не торкнеться 90-95% громадян, - говорить економіст Данило Монін. - Їм навіть не доведеться замислюватися, чи потрібно їм декларувати майно.

А ось чи можна буде скористатися такою декларацією чиновникам, економісти не знають. За ідеєю, на корупціонерів амністія не поширюється, але це буде зрозуміло тільки після прочитання законопроектів.

Чи повинна декларувати свою заначку людина, яка все життя пропрацювала на мінімалку, при цьому зібрала велику суму грошей? Експерти кажуть, що це потрібно зробити, якщо ви збираєтеся їх витратити на покупку житла або дорогої машини. Справа в тому, що у вас можуть запитати походження коштів, якщо ви купуєте нерухомість або просто робите покупку на суму від 50 тисяч гривень. Адже все це робиться по безналу, тобто за допомогою банківського переказу.

При цьому, за словами юриста Марини Коваль, держава ніяк не може контролювати ваші покупки в магазинах, особливо, якщо вони відбуваються за готівкові кошти.

- Їздити за кордон, ходити в ресторани, купувати ювелірні прикраси і шуби, якщо сума в чеку не перевищує 50 тисяч гривень, вам ніхто не зможе перешкодити, - продовжує юрист. - Всі ці товари і послуги не вносяться в жодні реєстри. А ось з нерухомістю або автотранспортом складніше. Інформація про їх власника потрапляє в держреєстр, і до покупця можуть виникнути питання.

Як кажуть експерти, найбільше від цього нововведення можуть постраждати українці, які працюють за кордоном. Тільки за офіційною інформацією, вони перераховують в країну щорічно близько 12-13 мільярдів доларів. І частина цих грошей йде на покупку нерухомості для їх дітей.

Багато з них не зможуть надати документи, які підтверджують походження коштів, а значить, їм доведеться платити податок за нульове декларування.

Чи буде ефект для економіки?

Один з головних ідеологів посилення фіскального законодавства депутат Данило Гетманцев раніше визнавав, що безпосередньо економічний ефект від "податкової амністії" для бюджету не буде значним. Головна мета влади - повернути виведені за межі України капітали і зробити так, щоб вони працювали на українську економіку.

Правда, чекати, що олігархи масово кинуться заводити сюди свої кошти з офшорів, також не варто. Справа в тому, що легалізація капіталів на пострадянському просторі поки ніде не спрацювала так, як це очікувалося. Причина проста - багаті громадяни не довіряють владі.

Втім, експерти кажуть, що ініціатива щодо легалізації капіталів в принципі правильна. Але перед тим як її проводити, треба було б змінити умови оподаткування, щоб в подальшому не виникали нові невраховані доходи.

- Перед легалізацією потрібно усунути причину появи тіньових капіталів і усунути її, - каже економіст Олексій Кущ. - В даному випадку це неефективна податкова система і функціонування рентної економіки. В іншому випадку відразу після проведення легалізації почнуть з'являтися нові тіньові капітали, і таку легалізацію доведеться проводити регулярно.

За його словами, швидше за все в подальшому влада буде намагатися стежити не тільки за доходами, але і витратами людей.