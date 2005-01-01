Обучение игре на гитаре-онлайн в период локдауна

Гитара – один из самых популярных музыкальных инструментов: на ней мечтает научиться едва ли не каждый второй человек. Мелодичный звук, возможность играть от романтических баллад до рок-хитов – имея в руках этот струнный инструмент, можно не ограничивать себя в репертуаре. Но возникает резонный вопрос: как научиться играть на гитаре в период пандемии, когда повсюду локдаун, а музыкальные школы закрыты. Выход есть: онлайн-обучение для всех, кто мечтает овладеть навыками игры на гитаре.

Особенности обучения в режиме-онлайн

Современная жизнь и условия, в которых оказалось человечество, диктуют изменения и они коснулись обучения. Именно поэтому выстраиваются новые схемы, которые позволяют получать навыки, но при этом не покидать свой дом. Возможность научиться игре на гитаре в виртуальном режиме – это прекрасный шанс для того, чтобы однажды стать опытным гитаристом.

Как проходит онлайн-обучение? Ученик заранее договаривается с учителем и оба должны иметь доступ к Интернету. В назначенное время педагог и студент подключаются к сети и запускают одну из программ. Это может быть Zoom, Skype или любое другое приложение для совершения виртуального звонка. После того как связь налажена, ученик и учитель могут начать урок в режиме-онлайн, как если бы это было в реальном классе.

Преимущества онлайн-обучения

Преимуществ у виртуального обучения более чем достаточно:

экономия времени и денежных средств на транспорт.;

исключаются опоздания, так как педагог и студент смогут встретиться виртуально в точно оговоренное время;

возможность провести урок из любой точки мира. Для этого не нужно находиться в географической близости от педагога;

можно выбрать специалиста, исходя из его опыта и преподавательских качеств, а, не ориентируясь на место проживания учителя;

возможность выбора программы. И новичок, и продвинутый студент найдут для себя подходящий вариант обучения;

удобное расписание: договориться об уроке можно в любое удобное время и день;

никакие погодные условия не помешают встрече с учителем: можно заниматься в уютной комнате, создав комфортные условия.

У онлайн-обучения есть пара нюансов, на которые нужно обратить внимание, чтобы урок прошел максимально качественно. В первую очередь, потребуются свои музыкальные инструменты – учитель по понятным причинам не сможет поделиться с вами гитарой. Есть и второй важный момент: хорошее Интернет-соединение, которое не помешает обучаться в виртуальном режиме. И, конечно, не забудьте о микрофоне и паре наушников, чтобы урок-онлайн прошел гладко и эффективно.