У Кабміні хочуть збільшити кількість одержувачів субсидій

Прем'єр доручив профільним міністерствам зайнятися цим питанням.

В Україні хочуть розширити коло одержувачів житлово-комунальних субсидій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати це питання, в тому числі провести роботу з інформування населення про можливості отримання такої допомоги. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

- Необхідно розробити комплексне рішення, яке дозволить погасити вже наявну заборгованість. У той же час держава надалі буде підтримувати тих громадян, хто не може платити за комунальні послуги, - сказав він.

Відзначається, що за підсумками наради про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги прем'єр дав доручення створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Глава уряду також доручив Мінфіну разом з Міненерго розробити механізм щодо вирішення проблеми простроченої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко допустив, що незаконні соціальні виплати можуть повернути в державний бюджет. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення до суду.

В кінці лютого Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.