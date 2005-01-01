Найкращі подарунки колегам як ознака поваги й симпатії

Визначити подяку, повагу, або поздоровити колегу зі святом можна за допомогою подарунку. Широкий асортимент пропозицій приємно здивує на giftideas.com.ua. Тут можна підібрати вишукані подарунки колегам та навіть підійти індивідуально до його оформлення. Менеджери компанії допоможуть сформувати замовлення, в якому буде іменний підпис, оригінальний пакунок і, навіть, логотип компанії.

В підрозділі сайту можна ознайомитися з «портфоліо» компанії, де є вже сформовані подарунки колегам, тому за прикладом можна придбати аналогічні набори або доповнити їх чимсь оригінальним. Авже в інтернет магазині дуже багато цікавих пропозицій та запропонувань. Приємна ціна та багато можливостей сформувати індивідуальний подарунок, дозволяють клієнтам неодноразово звертатися сюди й дивувати колег, співробітників та ділових партнерів оригінальними подарунками.

Підбираєм подарунок колегам правильно

Презенти та дарунки завжди приємно отримувати й не мен приємніше дарувати. Але в діловому світі, особливо коли йдеться проколегу, при виборі подарунка, важливо враховувати невеличкі нюанси:

якої статі людина;

привід, з якого потрібно обдарувати;

захоплення отримувача дарунку, якщо вони є;

посада, яку вона займає.

Зовсім не потрібно виконувати всі пункти переліку. Але якщо хоча б один з них співпаде, людині буде дуже приємно.

Приводами для обдаровування людини є нагода дня народження, підвищення в посаді, традиційні дні типу 8 березня, проводи на пенсію, ювілей і навіть перехід на нове місце роботи. Щодо переходу на нове місце роботи, і якщо у людини були хороші відносини, то колективний сувенір буде у нагоді як згадування про старий колектив.

Подарунок керівнику може скдалатися з дорогого, якісного подарунку. Це може бути шкіряний портфель для документів, настінний годиник, дорогий алкогольни напій тощо. Щодо ІТ-шника, то це може бути флешка або свіженький гаджет чи комп’ютерне крісло. Але не кожний колектив здатний витрачати кошти на дорогі подарунки, тому пропозиції сайту giftideas.com.ua найвигідніши, бо тут завжди приємні ціни та багато цікавих рішень.

Оскільки питання придбання дарунку завжди складне, то варто звернути увагу на універсальні ідеі. Завжи приємно отримати і чоловікам і жінкам настінні календарі, органайзери, антивірусні набори, шкіряні записнички та інше. Не менш оригінальним стане рішення дарування алкогольних напоїв, наборів цукерок тощо.

При придбані дарунку потрібно також пам’ятати про його ціну. Неможна ставити людину у скрутне становище дорогим знаком подяки. Також неможна вказувати подарунком людині на його недоліки. Ціла наука займається цим, тому важливо брати до уваги хоча б основні правила і тоді свято стане незабутнім, а знак уваги в якості презента буде нагадувати людині проте, що його поважають, цінують та симпатизують.