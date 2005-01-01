У МЗС пояснили, в яких випадках і чому українці зможуть мати подвійне громадянство

За словами глави відомства Дмитра Кулеби, оформити подвійне громадянство зможуть не всі.

Уряд планує дозволити подвійне громадянство українців з країнами ЄС. Це буде зроблено для того, щоб "не заважати інтеграції українців в суспільство", заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

- Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка повинна бути відображена в майбутньому в законодавстві щодо участі осіб з подвійним або множинним громадянством в державному житті України. Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, країнами світу, які є для нас дружніми, які не являють для нас ніякої загрози, і список цих країн буде калібрувати, він буде залежати від деяких критеріїв, - підкреслив Кулеба.

Він додав, що таким чином можна буде "тримати ореол української присутності в світі, як одного цілого". І громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, в країну ЄС, в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і залишитися при цьому частиною українського простору, зберігши український паспорт.

-Нам треба тримати разом мільйони українців, розкиданих по всьому світу. Ми не повинні заважати їх інтеграції в суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя, але ми, як держава, зробити все, щоб вони залишалися українцями, щоб вони зберігали зв'язок зі своєю батьківщиною, щоб вони були адвокатами України вже в новому для себе суспільстві , - додав міністр.

Він додав, що також буде встановлено ряд обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.

- Я є послідовним прихильником цієї ідеї (про подвійне громадянство ред.). Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є одне виключення - це держава-агресор, з нею не може йти про будь-яке подвійне громадянство, - зазначив міністр.

Кулеба додав, що це політика, яка ще повинна знайти своє законодавче формулювання, свою реалізацію.

Про що мова

В кінці лютого на засіданні РНБО було розглянуто закон про подвійне громадянство. Було прийнято рішення про те, що протягом наступних двох місяців Кабмін запропонує законопроект щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство. Так, документ буде забороняти особам з подвійним громадянством керувати стратегічними підприємствами.