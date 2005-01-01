Газобетон – плюсы и минусы

Газоблоки считаются максимально эффективным инновационным стройматериалом, используемым для возведения стен, покрытия полов, монтажа внутренних перегородок. Они успешно применяются в загородном строительстве, востребованы при возведении различных объектов – общественных, хозяйственных зданий и сооружений. Стоит купить газобетон, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в доме, создать теплую и уютную обстановку в помещениях.

Натуральный продукт

Автоклавные блоки считаются натуральным материалом с высокими параметрами экологичности. Для их изготовления используют цемент, песок, воду, известь, а также незначительное количества порообразующего вещества – порошкообразного алюминия. Здания, построенные с применением этого стройматериала, отличаются высокими параметрами безопасности, прочности, износоустойчивости.

Газонаполненные блоки отличаются следующими преимуществами:

Небольшим весом . Состоят на 75-80% из воздуха, который находится в его порах. Блоки по весу легче, чем стандартные железобетонные плиты или кирпич в таком же объеме.

. Состоят на 75-80% из воздуха, который находится в его порах. Блоки по весу легче, чем стандартные железобетонные плиты или кирпич в таком же объеме. Невысокой нагрузкой на основание . Для связывания конструкций может использоваться дополнительная арматура, соединительные элементы.

. Для связывания конструкций может использоваться дополнительная арматура, соединительные элементы. Разнообразием применения . Их этого стройматериала сооружают коттеджи, дома с большим количеством этажей, сельскохозяйственные и промышленные сооружения. Выкладывают из него также и полы.

. Их этого стройматериала сооружают коттеджи, дома с большим количеством этажей, сельскохозяйственные и промышленные сооружения. Выкладывают из него также и полы. Возможностью использования в регионах с любым климатом . Строить дома можно в любых местах, независимо от климатических условий.

. Строить дома можно в любых местах, независимо от климатических условий. Высокими параметрами прочности . При соблюдении технологии строительства конструкции из газоблоков выдерживают самые различные нагрузки.

. При соблюдении технологии строительства конструкции из газоблоков выдерживают самые различные нагрузки. Высокими характеристиками плотности . Этот параметр обеспечивает устойчивость конструкций к перепадам температур.

. Этот параметр обеспечивает устойчивость конструкций к перепадам температур. Отличными термоизолирующими свойствами. Для того, чтобы прогреть дом, не нужно тратить много времени.

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Предлагаемый материал не нуждается в дополнительной обработке, что позволяет существенно ускорить выполнение работ по возведению стен. Из газобетона можно создавать различные по форме конструкции. Его легко резать, распиливать высверливать отверстия, при этом риск возникновения трещин, сколов минимальный.

Применение качественных стройматериалов – это гарантия строительства практичных, энергоэффективных, недорогих зданий.