Україна отримає допомогу Світового банку, якщо вакцинує 10 мільйонів чоловік з групи ризику

Про умови повідомив заступник міністра фінансів Роман Ермолічев.

Україна отримає допомогу Світового банку, якщо вакцинує від коронавіруса десять мільйонів чоловік з групи ризику. Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Ермолічев за підсумками спільної наради Мінфіну і МОЗ зі Світовим банком. Воно пройшло 5 січня, йдеться 9 лютого на сайті міністерства фінансів.

- Мінфін підтримує ініціативи Світового банку по реалізації спільного з Міністерством охорони здоров'я проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, тому їх напрямки повинні бути обґрунтованими і раціональними. Крім того, повинні максимально виконати всі зобов'язання, щоб поліпшити інвестиційний мікроклімат в Україні, - цитує Ермолічева прес-служба.

У повідомленні говориться, що загальна сума позики для України може скласти 90 мільйонів доларів. За умови вакцинації десяти мільйонів чоловік з групи ризику, держава зможе отримати компенсацію в 30 мільйонів доларів.

На відкритті форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" 8 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження поставки 22 мільйонів доз проти COVID-19. Однак визнав, що далеко не всі українці готові до вакцинації. Володимир Зеленський не раз заявляв про намір вакцинуватися публічно, щоб мотивувати громадян. Президент повідомив також про намір влади прищепити половину населення в 2021 році і на початку 2022.

Pfizer може подати документи на реєстрацію вакцини проти коронавіруса в Україні вже в четвер, 11 лютого, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в другий день форуму. Першої партії повинно вистачити на 55 тисяч осіб. Вакцину AstraZeneca, яку хочуть отримати з міжнародного механізму COVAX, очікують в кількості, достатній для одного або двох мільйонів українців.