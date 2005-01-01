Секрет успіху: психологи з'ясували, що сприяє зародженню бізнес-династій

Якісні відносини в колі сім'ї сприяють зародженню бізнес-династій. До такого висновку прийшли психологи з Тюменського державного університету, вивчивши значущі економічні і соціально-психологічні характеристики сучасних засновників бізнес-династій.

У дослідженні взяли участь 90 чоловік, всі вони є власниками сімейного або несімейного бізнесу російського або міжнародного рівня. Важливо підкреслити, що всі учасники самі керують своїми підприємствами.

Збір даних здійснювався за схемою ex-post-facto, тобто вчені шукали зворотну силу закону. Мова йде про тенденції, які вплинули на зародження та становлення сімейного бізнесу, який передається з покоління в покоління.

Психологи розробили спеціальні анкети, які включали питання про розвиток бізнесу і відносини в сім'ї, бажанні передати керівництво підприємством наступному поколінню і так далі.

"Дослідження показало, що в побудові бізнес-династій, точніше, в рішенні продовжити розпочату справу в колі сім'ї і передати його дітям, першорядне значення мають характеристики міжособистісних відносин. А характеристики власника бізнесу (стать, вік, освіта тощо) і спосіб ведення бізнесу мають другорядне значення ", - повідомила доцент кафедри загальної та соціальної психології ТюмГУ Юлія Мурзіна.

Психолог зазначає, що свідома відмова від побудови бізнес-династій (на прикладі Білла Гейтса або Уоррена Баффета), а також виявлення серед сучасних російських "капіталістів" тенденції поділу сім'ї і бізнесу є проявом "слабкості" сімейних відносин.

Тим часом Мердок, Хілтони, Форди, Уолтон і інші династії сьогодні формують світову економіку і можуть послужити прикладом успішного ведення бізнесу декількома поколіннями. У Великобританії, наприклад, дві третини підприємств є сімейними, і їх внесок у ВВП країни оцінюється більш ніж в 25%.

"У згуртованій, дружній сім'ї, де один з її членів веде бізнес, питання про передачу справи в наступному поколінні буде вирішуватися однозначно і позитивно", - говорить Юлія Мурзіна.

У Росії ж поки не ведеться профільної статистики по підприємствах сімейного бізнесу і відсутні спеціалізовані наукові установи, що займаються розвитком цього виду підприємництва. Серед об'єктивних причин - "коротка" історія підприємництва в сучасній Росії і різке коливання темпів зростання російської економіки в порівнянні зі світовими.

"Сімейний бізнес в Росії тільки проходить етап свого становлення, - зазначає автор дослідження. - Перші комерсанти 1990-х років зараз вступають в той вік, коли потрібно планувати передачу справ новому поколінню. Але через відсутність практики вивчення і підтримки сімейного бізнесу ці компанії розвиваються спонтанно, відчуваючи при цьому ряд типових труднощів ".

На думку експертів, значущою соціально-економічної тенденцією, характерною як для Росії, так і для світу в цілому, в найближчому майбутньому стане регіоналізація бізнесу. Тому тема соціально-психологічного вивчення відродження сімейного бізнесу набуває особливого значення.

"Створення бізнес-династій можна зробити новим соціально-економічним" трендом ". Така робота дозволить зміцнити сучасні сім'ї і відродить кращі традиції дореволюційних бізнес-династій в Росії", - уклала Юлія Мурзіна.

Детальніше про це дослідження розповідається в статті, опублікованій в виданні Journal of International Studies.