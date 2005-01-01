Нитриловые перчатки: неизвестные факты

С началом пандемии маски и перчатки черные нитриловые из разряда расходных материалов перешли в категорию товаров первой необходимости. И если раньше рядовой обыватель знал не больше двух разновидностей перчаток (многоразовые и одноразовые), то сейчас подавляющее большинство сограждан может описать как минимум несколько видов латексных моделей, их свойства, долговечность, прочность и дать развернутые характеристики изделий. А действительно ли потребители знают все об этом товаре? Рассмотрим в данной статье.

Защищает не только от Ковида

ФАКТ №1

Несколько лет назад перчатки использовались во время трапезы, как аксессуар, защищающий кожу рук от горячей пищи, причем, латекс в те времена еще не открыли, и гости вкушали в хлопковых перчатках. Сегодня данную традицию адаптировали под современные потребности и тренды, и посетители многих кафе и ресторанов обедают в латексных изделиях.

ФАКТ №2

Некоторые утверждают, что официанты и повара обязаны одевать латексные перчатки во время работы с целью стерильности. А вот и нет! Перчатки лишь создают ощущение чистоты и не обеспечивают должную санитарию во время создания кулинарных шедевров.

ФАКТ №3

Помимо латексных перчаток выпускаются нитриловые и виниловые аналоги. Латексные изделия отлично обтягивают руку, тянутся и подходят для выполнения стоматологических и различных других медицинских процедур. Нитриловые являются достаточно плотными, их сложно повредить или проколоть (в отличие от латекса). Виниловые изделия имеют лишь одно достоинство – низкую стоимость. В остальных показателях по всем статьям уступают своим конкурентам.

ФАКТ №4

Большинство из нас наивно полагают, что менять каждые 2 часа нужно только маски, а перчатки голубые остаются безопасными на протяжении всего срока своей службы. На самом деле, виниловые, латексные или нитриловые изделия также необходимо заменять, так как они быстро изнашиваются и уже не могут на 100% защитить человека от вируса.

Перчатки сегодня используют повсеместно: магазины, лаборатории, производства различных мощностей, обслуживание покупателей и прочее. Не стоит недооценивать важность этих изделий, ведь они в буквальном смысле спасли не одну тысячу жизней и продолжают неравную борьбу с вирусами, антисанитарией, неблагоприятными условиями работы.

Торговая марка Медиком (Medicom) обеспечивает перчатками и прочими расходными материалами украинский рынок. Бесперебойные поставки, доверие покупателей, значительные производственные мощности безапелляционно выдвигают компанию в лидеры. Выбирайте лучшее, доверяйте лидерам!