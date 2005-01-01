На дорогах України у 2021 році встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації

Міністерство внутрішніх справ планує розвивати систему за трьома напрямками.

В Україні планують розвивати систему фотовідеофіксації порушення ПДР за трьома напрямками. Зокрема, це встановлення ще більшої кількості стаціонарних камер, установка камер на машинах типу "Фантом", а також використання патрульними системи TryCam. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час брифінгу.

- Планується, що кількість таких камер на дорогах України виросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом". Зараз на наших дорогах 4 таких машини, які працюють в тестовому режимі. Плануємо в 2021-2023-му збільшити кількість таких машин до 100. Третій етап - використання камер TryCam патрульної поліції, - сказав заступник міністра.

За його словами, в 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.

Антон Геращенко нагадав, що вже вісім місяців в Україні працює система фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. За цей час вдалося скоротити кількість ДТП в три рази.

- На сьогоднішній день державний бюджет порушники правил дорожнього руху поповнили на 209 мільйонів гривень, відсоток оплати штрафів склав 80%. Ці цифри вище, ніж в більшості європейських країн, - сказав заступник міністра.

Законодавчі ініціативи

Геращенко також повідомив, що сьогодні буде поданий до Верховної Ради проект закону, який передбачає скасування відправлення листа на адресу порушника.

- Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, в разі прийняття проекту закону, лист буде отримувати тільки той, хто не сплатив свій штраф протягом 15 днів, - сказав заступник міністра.

Він додав, що найближчим часом в Раді зареєструють проект закону, який дозволить штрафувати представників дипломатичного корпусу за порушення правил дорожнього руху.

Довідка

12 березня 2020 року Міністерство внутрішніх справ презентувало пілотний проект системи фіксації порушень ПДР в автоматичному режимі. Запуск системи в експлуатацію планувався з 1 травня 2020 року. Пізніше відомство прийняло рішення відкласти роботу системи до закінчення суворого карантину (в травні 2020 го).

З 1 червня розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.