Жінки вміють читати думки краще за чоловіків

Дослідники з Університетів Бата, Кардіффа і Лондона придумали досить точний спосіб визначення, наскільки у людей розвинена здатність читати чужі думки. І виявилося, що жінки володіють цим мистецтвом набагато краще за чоловіків.

Звичайно, читати думки в прямому сенсі слова неможливо. Однак люди мають здатність за деякими зовнішніми проявами і обставинам уявити, про що інша людина думає і в якому стані знаходиться в даний момент. Це допомагає краще зрозуміти співрозмовника, виявити можливу брехню, оцінити саркастичний тон - в загальному, успішно і продуктивно налагоджувати соціальні зв'язки.

Така здатність в психології називається менталізацією. Вона може бути виражена у різних людей по-різному. Наприклад, низьким рівнем менталізації володіють люди, які страждають на аутизм. При цьому складності з розумінням намірів і думок інших людей значно скорочують кількість соціальних контактів і перешкоджають вибудовування відносин з іншими людьми.

Саме для того щоб виявляти людей з низькою здатністю до менталізаціі і знайти спосіб допомогти їм, вченими з Великобританії і був розроблений короткий опитувальник. У його перевірці взяли участь більше чотирьох тисяч чоловік з Великобританії і США, як з аутизмом, так і без.

Робота опублікована у виданні Psychological Assessment.

За підсумком опитувальника можна отримати від 4 балів (низька здатність) до 16 балів (чудова здатність). В середньому учасники набирали 12-13 балів. Перевіривши, що опитувальник дійсно вимірює одні й ті ж здібності у чоловіків і у жінок, дослідники зробили висновок: жінкам легше поставити себе на місце інших і таким чином "прочитати їхні думки".

Також вчені підтвердили, що людям з аутизмом складніше зрозуміти, що думають інші. Це може лежати в основі їх труднощів з соціалізацією.

До слова, новий тест включає всього чотири твердження:

Мені легко поставити себе на місце іншої людини;

Іноді мені важко дивитися на речі з точки зору іншої людини;

Іноді я намагаюся краще зрозуміти моїх друзів, представляючи себе на їх місці;

Зазвичай я можу зрозуміти точку зору іншої людини, навіть якщо вона відрізняється від моєї.

З твердженнями можна погодитися або не погодитися, зробивши позначку за чотирибальною шкалою.

Творці цього опитувальника відзначили, що, незважаючи на його простоту, він представляє важливість для клінічних досліджень. Щоб пройти його, потрібно менше хвилини, але він відразу вказує на те, що може бути непомітно зовнішньому спостерігачеві, а саме на складності з розумінням і взаємодією з іншими людьми. До того ж існують техніки, якими люди користуються, щоб приховати цю свою слабку сторону, залишаючи проблему невирішеною.

Доктор Пуніт Шах (Punit Shah), провідний автор дослідження, зазначає: "Щоб зрозуміти цей психологічний процес, ми повинні відрізняти" читання думок "від емпатії." Читання думок "означає розуміння того, про що людина думає, в той час як емпатія - це розуміння того, що інші відчувають. Може здатися, що різниця невелика, але вона вкрай важлива, і за ці здібності відповідають різні мозкові структури. Ми сфокусували увагу на "читанні думок", і впевнені, що виміряли саме його, відокремивши від здатності до емпатії. В процесі ми неодноразово прийшли до висновку, що жінки читають думки набагато краще за чоловіків ".

Дослідники вірять, що цей простий і доступний тест допоможе легко виявляти у людей проблеми з розумінням інших і краще зрозуміти ті життєві складності, з якими стикаються люди з такою особливістю сприйняття зовнішнього світу.