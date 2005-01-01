Тарифи заморозили на два місяці: що буде з ними до кінця року

Поки споживачі "насолоджуються" цифрами в січневих платіжках, уряд прогнозує подальше подорожчання комуналки вже з квітня.

Уряд обіцяє в лютому і березні стримувати зростання цін на комуналку. Але вже з квітня тарифи на комунальні послуги знову відправлять у вільне плавання. Більш того, за урядовим прогнозом, в найближчі роки вартість послуг ЖКГ для населення буде зростати.

Пріоритет влади - захист українців?

Всю другу половину січня уряд провів в умовній "битві за комуналку". Чи не кожен день хтось із урядовців обіцяв знизити тарифи, які раптово виросли в кінці року. В результаті ціни на газ вирішили обмежити на рівні 6,99 грн за кубометр, а щодо тарифів на тепло і гарячу воду чиновники почали обіцяти, що спробують домовитися про непідвищення з місцевими органами влади, в чиїй компетенції зараз знаходиться вартість опалення.

І ось нарешті прем'єр зміг офіційно заявити, що в цьому опалювальному сезоні не будуть піднімати тарифи на тепло і гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою про заморожування тарифів.

"Тільки що офіційно закріпили це в меморандумі з місцевою владою. Це один з 8 кроків нашої команди за рішенням тарифного питання. І це вірна позиція, яка показує, що пріоритет влади - і центральної, і місцевої - це захист добробуту українців", - похвалився в Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

І так, у вищезгаданому меморандумі є нюанс - тим, хто його порушить, по суті, ніяка відповідальність не загрожує. Експерти кажуть, що підписали цей документ ті, від кого тарифи не залежать.

- Під меморандумом стоять підписи тих осіб, які навіть не наділені повноваженнями на реалізацію того, що підписали, - пояснює глава Житлового союзу України Олександр Скубченко. - Тарифи встановлюють депутати місцевих рад, а від їх імені підписалася громадська організація "Асоціація міст". Закони приймає Рада, а зобов'язання прийняти відповідні закони від імені парламенту підписав тільки нардеп Андрій Герус. НКРЕКУ - це незалежний регулятор, а його представник теж підписує якісь зобов'язання. Загалом, зобов'язання колективних органів підписали одноосібно їх представники. Юридично такий меморандум є нікчемним.

Хоча, швидше за все, меморандум порушувати не будуть і тарифи таки будуть заморожені на два місяці. Це питання знаходиться в політичній площині.

Газ подорожчає на 20%, і це тільки в 2021-му

Обмеженими тарифами на газ на рівні 6,99 грн за кубометр українці зможуть користуватися всього два місяці. Така ціна буде діяти на період дії карантину, але не далі ніж до 31 березня 2021 року.

А ось з квітня ціну знову повернуть на економічно обгрунтований рівень. Як кажуть експерти, вона, швидше за все, буде знижуватися через зменшення попиту на паливо, але очікувати падіння до рівня 3 грн за кубометр, як це було минулого літа, не варто.

- Така низька вартість газу в минулому році була обумовлена аномально теплою зимою в Європі, - пояснює енергетичний експерт Дмитро Марунич. - Тоді сховища виявилися повністю заповненими, і газ продавався дуже дешево. Як ми бачимо, в цьому році температури в зимові місяці нижче. Це означає, що споживання газу в ЄС вище, а значить, і таких низьких цін, як в минулому році, чекати не варто. Звичайно, влітку газ буде дешевше, і ті, у кого буде можливість придбати його наперед, швидше за все, зможуть заощадити, але ціни втричі нижче, ніж взимку, не буде.

А в цілому протягом року тарифи продовжать рости. Принаймні, такий прогноз міститься в сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді на найближчі три роки.

Міністерство економічного розвитку очікує, що при оптимістичному сценарії ціни на газ для населення в 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році - на 10%, а в 2023-2024 роках будуть додавати по 5% щорічно.

Тобто з нинішніх майже 7 грн за кубометр вартість газу в наступному опалювальному сезоні може вирости до 8,4 грн, додаємо сюди вартість доставки 1,5-2,5 грн за кубометр і отримуємо, що в наступному опалювальному сезоні кубометр газу коштуватиме 10 -11 грн.

І це мінімальна вартість блакитного палива, на яку розраховує уряд. Адже ми в якості базової ціни взяли вартість палива на рівні 7 грн, а якщо відштовхуватися від того, що деякі облгази продавали газ в січні по 10 грн за кубометр, то кінцева ціна для споживача може доходити до ... 13-14 грн за кубометр.