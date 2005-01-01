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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Методы лечения в современной гинекологической клинике
Профилактика гинекологических заболеваний заключается не только в соблюдении женщиной норм личной гигиены. Регулярное посещение не просто врача, а клиники или центра, где акушер гинеколог дополнительно к своему высокому профессиональному опыту имеет на «вооружении»:
Должно проходить не реже одного раза в год даже при отсутствии болезненных ощущений или жалоб. Именно таким способом возможно выявление заболеваний женских органов (в том числе онкологических новообразований) на ранней стадии, что позволит обеспечить пациентку своевременным, а значит эффективным и успешным лечением.
Инновационное оборудование для лечения гинекологических заболеваний
Разработанные ведущими специалистами мирового уровня, прошедшие все необходимые клинические испытания и успешно используемые сегодня в ведущих медицинских центрах методики лечения гинекологических заболеваний сегодня включают в себя не только:
Созданы и весьма успешно применяются на практике целые комплексы, работающие с использованием современных инновационных технологий. Их применение на практике позволяет лечить самые различные заболевания и даже проводить процедуры по восстановлению внешней эстетики женских половых органов. В число такого оборудования входят:
Все перечисленное медицинское оборудование последнего поколения производства ведущих производителей имеется и успешно используется в отделении гинекологии медицинского центра «Медикал Он Групп», который расположен в Люберцах. Но, любые, даже самые высокотехнологичные и автоматизированные «инструменты» будут простым набором деталей без опытных «операторов», которыми являются врачи. Все без исключения штатные специалисты в области гинекологии:
Воспользоваться услугой, первичная консультация гинеколога, может любая женщина. Для этого достаточно записаться на прием с помощью официального сайта медицинского центра «Медикал Он Групп». Удобный день и время посещения пациент выбирает самостоятельно на свое усмотрение.
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