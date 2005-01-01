Методы лечения в современной гинекологической клинике

Профилактика гинекологических заболеваний заключается не только в соблюдении женщиной норм личной гигиены. Регулярное посещение не просто врача, а клиники или центра, где акушер гинеколог дополнительно к своему высокому профессиональному опыту имеет на «вооружении»:

Передовое диагностическое оборудование.

Современную лабораторию для проведения исследований взятых анализов.

Должно проходить не реже одного раза в год даже при отсутствии болезненных ощущений или жалоб. Именно таким способом возможно выявление заболеваний женских органов (в том числе онкологических новообразований) на ранней стадии, что позволит обеспечить пациентку своевременным, а значит эффективным и успешным лечением.

Инновационное оборудование для лечения гинекологических заболеваний

Разработанные ведущими специалистами мирового уровня, прошедшие все необходимые клинические испытания и успешно используемые сегодня в ведущих медицинских центрах методики лечения гинекологических заболеваний сегодня включают в себя не только:

Медикаментозную терапию.

Серьезные хирургические вмешательства.

Созданы и весьма успешно применяются на практике целые комплексы, работающие с использованием современных инновационных технологий. Их применение на практике позволяет лечить самые различные заболевания и даже проводить процедуры по восстановлению внешней эстетики женских половых органов. В число такого оборудования входят:

Системы для аргоно плазменной коагуляции – своеобразный хирургический инструмент, который позволяет воздействовать на ткань током высокой частоты. Разрезы проходят в своеобразном облаке инертного газа аргона, что обуславливает скорейшее заживление после операции и полное отсутствие воспалительных процессов.

Радиоволновая хирургия – позволяет удалять такие новообразования в интимной области, как полипы, папилломы, эрозии шейки матки. Метод такого хирургического вмешательства обеспечивает полную стерильность и исключают послеоперационные осложнения в виде сепсиса или любых воспалительных процессов.

Лазерное омоложение интимных мест – метод успешно зарекомендовал себя при проведении эстетической корректировки форм внешних половых органов. Весьма эффективно используется при лечении такого заболевания, как «не держание мочи».

Все перечисленное медицинское оборудование последнего поколения производства ведущих производителей имеется и успешно используется в отделении гинекологии медицинского центра «Медикал Он Групп», который расположен в Люберцах. Но, любые, даже самые высокотехнологичные и автоматизированные «инструменты» будут простым набором деталей без опытных «операторов», которыми являются врачи. Все без исключения штатные специалисты в области гинекологии:

Имеют годы успешной медицинской практики.

Регулярно проходят дополнительное обучение и переподготовку.

Воспользоваться услугой, первичная консультация гинеколога, может любая женщина. Для этого достаточно записаться на прием с помощью официального сайта медицинского центра «Медикал Он Групп». Удобный день и время посещения пациент выбирает самостоятельно на свое усмотрение.