Вчені створили м'якого робота для обіймів

Вчені Інституту інтелектуальних систем Товариства Макса Планка і Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили робота-гуманоїда, який призначений виключно для теплих обіймів. HuggieBot 2.0 забезпечений м'яким надувним торсом і одягнений в повсякденний одяг, а його тіло вкрите спеціальними грілками.

"Ми вирішили, що робот, який обіймає повинен бути м'яким, теплим, розміром з людину, візуально сприймати користувача, пристосовувати свої обійми відповідно до розміру і положенням тіла людини і безперешкодно його відпускати, коли той захоче закінчити обійми", - говорить одна з авторів проекту Алексіс Блок.

Андроїд оснащений двома маніпуляторами Kinova JACO (роботизованими руками, які зазвичай кріпляться до інвалідних колясок), скріпленими металевою рамою. В руки вбудовані датчики, які регулюють силу обіймыв і визначають, в який момент потрібно випустити людини з "захоплення".

Голова HuggieBot 2.0, роздрукована на 3D-принтері, оснащена камерою з функцією вимірювання глибини, динаміком, мікро контролером і екраном, на якому відображається посмішка. Робот сам пропонує обійнятися, як тільки до нього підходить людина.

Вже доведено, що обійми з людьми і тваринами роблять позитивний вплив на психологічне та фізичне здоров'я (знижують кров'яний тиск і рівень кортизолу, підвищують окситоцин, полегшують стрес і тривогу), однак ефект фізичного контакту з роботами вивчений погано. Тепер Блок і її колеги мають намір з'ясувати, чи допомагають обійми з HuggieBot 2.0 поліпшити самопочуття, пише Tech Xplore.

Як очікується, розробку представлять на Міжнародній конференції по взаємодії людини і робота (HRI) ACM / IEEE в березні.