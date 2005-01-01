Чорні рієлтори: за якими схемами аферисти відбирають житло

Недобросовісними маклерами стають агенти з нерухомості, які працювали або паралельно продовжують здійснювати свою діяльність в ріелторських компаніях. Причини такого вибору можуть бути самими різними - жага наживи, жадібність, потреба в грошах, невдоволення своїми результатами, особистий фактор - схильність до всякого роду афер і протизаконним діям.

Останнім часом в стрічці новин України ми бачимо новини про людей, які стали жертвами шахраїв та чорних ріелторів.

Дані про громадян, які знаходяться в «зоні ризику» маклери можуть отримувати від «своїх» людей в паспортному столі або співробітників ЖКГ.

Потенційними жертвами шахраїв зазвичай стають соціально неблагополучні і вразливі верстви населення:

самотні;

літні;

хворі, які страждають психічними розладами;

алкоголіки і наркомани;

мають фінансові проблеми і великі заборгованості по комунальних платежах;

просто довірливі.

Як не стати жертвою чорних ріелторів? Найдієвіший спосіб - не потрапляти ні під одну вищеперелічену категорію.

Схеми афер, розроблені шахраями

Пошук самотньої вразливої людини

Це, мабуть, найпоширеніша модель, за якою чорні ріелтори працюють як в столиці, так і в інших містах нашої країни. Розшукується самотня людина, що не має родичів, з певними труднощами - наприклад, з алкогольною залежністю. Шахрай знайомиться з нею, входить в довіру, купує продукти і випивку, активно «споює» свою жертву. Після, без особливих проблем домагається підписання всіх необхідних паперів - генеральним дорученням на право розпорядження своєю нерухомістю.

На час, який потрібен для пошуку покупця і остаточного продажу житла, власника вивозять у віддалені райони міста, в передмістя або глухе село, де його тримають в будинку або бараку аварійного стану. У гіршому випадку, людина «викидається» просто на вулицю.

Той же алгоритм дій працює і з самотніми пенсіонерами. В якості приманки бабусям і дідусям обіцяється якісний довічний догляд, медична допомога, догляд і проживання в мальовничому місці.

Часто, щоб оформити доручення, власник визнається недієздатним або міститься в психіатричній клініці, з якої виходить тільки підписавши потрібні документи. Природно, все робиться в «змові» з співробітниками цих установ.

Фіктивний шлюб

Схема працює як у випадку з самотніми чоловіками, так і жінками. Вона, знову ж таки, спрямована на залежну від алкоголю людину. Підставна особа виходить заміж за власника квартири, після чого методично, день за днем, споює його, доводячи до смерті, і стає основним претендентом на житло. Після вступу в спадщину, «дружина» продає квартиру.

Заборгованість по квартирі

Ця схема ефективно діє в тих випадках, коли «жертва» переживає великі фінансові труднощі і не здатна оплачувати комунальні платежі, внаслідок чого утворюється значна заборгованість перед ЖКГ.

Спершу чорні ріелтори приходять під виглядом судових приставів, лякають, погрожують, обіцяють забрати квартиру. Через деякий час з'являються «рятівники», пропонуючи велику спонсорську допомогу - виплатити всі наявні борги за квартиру, а в якості оплати за їхні послуги провести обмін жилої площі на меншу. Вірячи обіцянкам шахраїв, громадяни добровільно погоджуються прийняти їх участь у вирішенні фінансових проблем, в виплаті грошової компенсації і переїзді в іншу квартиру. Тільки от на ділі нова житлоплоща виявляється зовсім не тією, яку собі уявляли вже колишні власники.

Викуп частки в квартирі

Як діють чорні ріелтори у випадку з квартирою, що знаходиться в частковій власності у кількох членів сім'ї? Згідно із законом право викупу в першу чергу надається мешканцям цієї квартири. Щоб зібрати запитувану суму тепер дається цілий рік.

Однак і тут недобросовісні маклери знайшли лазівку. Вони відшукують сім'ї, члени якої знаходяться в сварці, встановлюють контакт з бажаючим позбутися від своїх метрів. Людина дізнається, як продати частку чорним ріелторам, ті, в свою чергу, купують її самі або через підставних осіб.

Далі йде процес виживання. Новий власник вселяється в квартиру, робить життя інших мешканців просто нестерпним - влаштовує п'янки, дебоші, побої, від нього надходять постійні погрози, шантаж, вимоги продати свою частку за безцінь. Найчастіше, не витримуючи такого існування, мешканці змушені переїжджати, віддаючи своє майно шахраям.

Довірливий продавець

Ця схема побудована виключно на психологічний вплив на власника житла. Вибираються люди довірливі, наївні, схильні до сумнівів. Аферисти знаходять покупця, яким може бути їх спільник або реальна людина, що бажає придбати нерухомість. Йому показують квартиру. Після узгодження всіх спірних моментів, власникам пропонують отримати відразу ⅓ від обумовленої суми угоди, а іншу частину після виселення. Багато продавців погоджуються, з'їжджають, однак, решту суми так і не отримують.