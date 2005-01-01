Чи пов'язані між собою алкоголізм і наркоманія?

Наркоманія і алкоголізм - не шкідливі звички! Це серйозні і смертельні захворювання, що знищують життя самого залежного, його близьких і його оточення. Страждаючи цим захворюванням наркомани і алкоголіки - це хімічно залежні люди, а їх близькі – співзалежні (вони не живуть своїм життям; прагнучи допомогти наркоману і алкоголіку лише провокують прогрес захворювання; тут явна деструктивна поведінка, виражене в залежності від хворого приблизно таким же чином і ідентичною симптоматикою, як у наркомана і алкоголіка від наркотиків і алкоголю). Щоб допомогти таким залежним, варто звернутися до наркологічного центру «Нове життя». Більше інформації щодо новітніх методів лікування залежностей на сайті https://nc-new-life.com.ua.

Наркоманія

Наркотик - наркотичний засіб і наркотична речовина - включені в офіційний державний список внаслідок соціальної небезпеки через здатність при одноразовому вживанні викликати привабливий психічний стан, а при систематичному - психічну або фізичну залежність від нього. Якщо речовина або засіб має подібні властивості, але не представляє великої соціальної небезпеки, то наркотиком вона не визнається (прикладом може бути алкоголь).

Вживання нарковмісних засобів викликає порушення роботи центрів головного мозку, які несуть відповідальність за переживання позитивних емоцій. Формується цільовий рефлекс - нав'язливе бажання постійно повторюваних підкріплень ззовні.

Людина може відчувати стан підйому або пригнічення в незалежності від об'єктивних причин. Під час затяжних депресивних станів, при занепаді сил, наркотик виявляється допінгом, здатним змінити співвідношення емоцій на користь ейфорії. Порушується природна саморегуляція і формується «помилкова» пам'ять. З плином часу, кількість споживання речовин, які блокують негативні емоції, збільшується, а проміжки між прийомами скорочуються.

Алкоголізм

У звичному розумінні алкоголь ніяк не можна віднести до наркотичних препаратів, проте він має подібну дію на організм людини, викликаючи залежність і руйнуючи внутрішні органи і соціальні зв'язки. Насправді проблема алкоголізму одна з найсерйозніших у всьому світі. Молоді люди, підлітки і діти з дитинства виховуються за подвійним стандартам моралі: з одного боку - надмірне вживання алкоголю все-таки шкідливо, з іншого боку п'яний батько практично ні у кого з дітей не викликає паніки. Ось і виходить, що начебто шкідливо, але батьки і їхні друзі в цьому собі не відмовляють.

Алкогольна залежність характеризується тягою до алкоголю. Найчастіше виражається в його регулярному вживанні, неможливості зупинитися. Є приклади, коли залежний не випиває щодня, а раз на тиждень - два. Але дні тверезості проходять в напруженому очікуванні розрядки. Подолати хворобу та почати нове повноцінне життя можливо! Поставте питання або замовте дзвінок через сайт nc-new-life.com.ua і Вас почують!

Механізм формування алкоголізму схожий на наркотичну залежність. Побудований на довільному вживанні речовин, що порушують природний баланс психо - емоційної сфери, з метою збільшення частоти та інтенсивності переживань задоволення.

Відмінності наркоманії та алкоголізму

Наркоманія і алкоголізм - це прерогатива наркології. Немає такого лікаря «алколога»! Тому, що алкоголь теж наркотик. Симптоми і причини розвитку захворювання ідентичні. Різниця тільки в декораціях вживання і соціальному відношенню до іпостасей захворювання.

Наркоманія і алкоголізм - дві іпостасі хімічної залежності:

Вживання алкоголю є прийнятним в суспільстві, в тому числі і на офіційному рівні. До наркотиків негативне ставлення.

Наркоманія розвивається стрімко, з яскравими болісними наслідками; алкоголізм має більш тривалу прогресію з менш явними болючими наслідками (алкоголік довгий час утримується на роботі, зберігає сім'ю, може спочатку вживати тільки по вихідним, але весь інший час чекати цих вихідних, як манни небесної).

Алкоголіку не потрібно приховувати своє вживання, отрута продається легально. Наркоману необхідно постійно порушувати кримінальний кодекс, приховувати свою недугу.

По суті, наркоманія і алкоголізм не мають ніякої різниці! Відмінності лише в декораціях розвитку і протікання захворювання.

Алкоголіки і наркомани скоюють злочини під впливом отрути або при порушеннях емоційного стану в період «ломки», «похмілля» (в тому числі аварії з летальним результатом, грабежі, убивства і т.п.). Наркоманія і алкоголізм знищують соціальну, духовну, психічну і біологічну сфери життя.