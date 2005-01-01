Модне жіноче взуття на весну в 2021 році

З роками модні тенденції все швидше змінюють одна одну. На це впливає швидкий ритм життя, стрімкий розвиток технологій, глобалізація та маса різних факторів.

Будинки моди вирішують, що буде в тренді в наступних сезонах. Останні кілька років дизайнери не перестають дивувати поєднанням на перший погляд непоєднуваних текстур, аксесуарів і предметів гардероба. Фасон взуття теж нерідко виходить за рамки стандартних уявлень. Причиною тому багато в чому стало більш помітне розмиття кордонів між статями і боротьба проти дискримінації. Для весни 2021 року стилісти вибрали стримані тони. Яке взуття модне в цьому сезоні? Тут є, з чого вибрати. Серед терендів цього сезону, магазин Савка Злата представив найрізноманітніші моделі: від витончених текстильних ботильйонів до грубих шнурованих черевик.

Який колір взуття в моді?

У лукбуці і на знімках для глянцевих журналів фігурують різні відтінки білого: молочний, колір слонової кістки, алебастровий і інші. Незважаючи на свою маркість, такі тони дуже універсальні, і будуть поєднуватися з будь-якими іншими.

Модні кольори взуття 2021 року - це і різні пастельні відтінки. Бежеві, лавандові, світло-салатові, бірюзові і блідо-рожеві чоботи чи туфлі навесні додадуть образу елегантну витонченість.

Особливо красиво виглядають комплекти, які об'єднані однією гамою: «тотал лук» - як і раніше залишається одним з виразних прикладів поєднання фактур.

Трендове взуття весна 2021:

Шнуровані черевики

Ця тенденція не нова, але за рахунок різних деталей черевики, які раніше носили байкери і рок-зірки, стали виглядати більш актуально.

Хоча вічна класика ніколи не втратить свій особливий шарм, і якщо гармонійно вписати таку деталь в свій стиль, вона може стати в ньому головним акцентом.

На показах моделі ходили в цегляних, бежевих, синіх і гірчичних черевиках. Їх носять з об'ємними піджаками, спідницями зі шкіри, укороченими джинсами на високій посадці (при цьому краї штанин можуть бути рваними).

Ботфорти і чоботи-панчохи

Чоботи, які доходять до середини стегна, стали найяскравішою тенденцією на тижні моди. Вони з'явилися в колекціях багатьох відомих брендів. Деякі модні моделі взуття щільно прилягають до ноги і виглядають, як чоботи-панчохи. Є чобітки на підборах, платформі і низькому ходу.. За рахунок такого підбору одягу відразу не помітно, де закінчуються чоботи зі скошеним каблуком.

Челсі з квадратним носом

Взуттєві модні тенденції в цьому році доповнили нетипові челсі. Їх основна відмінність від класичних - прямокутні шкарпетки. Досить купити таку пару, щоб зробити образ ультрамодним. У брендових бутіках також з'явилася ще одна модель челсі - це взуття зі скошеним каблуком. Вони підходять для прохолодних весняних місяців.

Зараз таке модне взуття носять з спідницею, сукнею і штанами з укороченими брючинами.

Черевики з заокругленим носом

Модне взуття на весну з округлим носом зручне для ступень. Серед трендів весняного сезону - черевики зі шнурівкою і без, а також на грубій підошві.

Чобітки і півчобітки з широкою халявою

Бажано, щоб весняне взуття для холодної погоди було з завищеними халявами. Зараз в моді нестандартні поєднання. Наприклад, для однієї фотосесії стилісти створили витончений образ, що складається з тренча, підібраних в тон піджака і брюк. Штанини заправлені в чорні півчобітки з широкими халявами.

Чоботи-козаки

Таке модне жіноче взуття буває білим, чорним, синім або червоним. При цьому козаки складно уявити без візерунків, заклепок і іншого декору. У них ноги здаються більш стрункими, вони надають якусь легку недбалість стилю кантрі. У деяких колекціях разом з козаками поєднують довгі пальто або футболки і сарафани.

І головне, демісезонне взуття слід вибирати не тільки за зовнішнім виглядом. З огляду на наші кліматичні особливості, воно повинно бути в першу чергу вологостійким та пристосованим до погодних умов місцевості.