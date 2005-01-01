Спальня в мансарді: створюємо романтичний куточок для усамітнення під дахом

Чомусь у багатьох будинках горище, або мансардний поверх, залишається занедбаним, ремонт в ньому відкладається на потім, а згодом туди «переїжджає» все більше непотрібних речей, адже простір під дахом можна використовувати під будь-яке приміщення, будь то кабінет, дитяча, ванна, вітальня, домашній кінотеатр або більярдна. Однією з приголомшливих ідей є оформлення горища під спальню, особливо якщо кут нахилу даху невеликий і не дозволяє зробити там кімнату для гостей. Спальня в мансарді виходить незвичайно затишною та романтичною, в ній можна втілити масу дизайнерських задумок і ідей, створивши кімнату своєї мрії з видом на зоряне небо.

Великі можливості на маленькій площі: особливості обробки і дизайну мансардної спальні

При оформленні дизайну спальні, розташованої в мансарді, можна використовувати кілька цікавих прийомів обробки, які перетворять приміщення і приховають можливі недоліки нестандартного приміщення.

1. Вікна мансардної спальні

При обробці і оформленні вікон в спальні на мансарді важливо звернути увагу на кілька моментів:

по-перше, якщо вікно розташоване на фронтоні (бічна без нахилу стіна мансарди), а дах має форму двосхилого, має сенс оформити його у вигляді арки, що допоможе як-би згладити кути гострого даху. Вікна різної форми та розмірів можна замовити на сайті https://vashamansarda.com/room_types/bedroom/.

по-друге, вікна на горищі неодмінно повинні відкриватися на провітрювання, щоб в спальні під дахом вистачало кисню;

по-третє, для вікон, розташованих в похилому даху, не обов'язкові фіранки. Досить встановити фіксовані ролети або жалюзі-плісе;

по-четверте, якщо ліжко розташувати під вікнами даху, то вночі можна милуватися зоряним небом;

і по-п'яте, якщо в мансардній спальні не вистачає природного освітлення, можна встановити світлодіодне фальш-вікно в ніші похилого даху. Найцікавіше, якщо таке помилкове вікно матиме можливість зміни зображення, тоді вдень можна встановити яскраве небо з сонечком, а ввечері - зоряне небо з місяцем.

2. Кольорове рішення

Вибираючи колір стін, стелі, меблів та інших елементів спальні, розташованої в мансарді, можна відштовхуватися від наступних порад:

якщо кімната має маленьку площу і одночасно маленькі вікна, то важливо подбати про візуальне розширення простору, щоб створювалося відчуття простору. Для цього використовують світлі тони обробки як для стін, так і для підлоги - білий, бежевий, молочний, світлі відтінки рожевого і подібні;

для спальні невеликого розміру, але з великими вікнами ідеальним буде поєднання світлих стін і стелі з темною підлогою, а також з меблями яскравих і насичених кольорів;

в просторій кімнаті з невеликими або середніми вікнами можливо рівномірне поєднання світлих і темних тонів, а також контрастні візерунки шпалер;

тільки спальня в мансарді з високими стелями і великими вікнами дозволяє використовувати темний дизайн інтер'єру, так само як і рельєфні стіни, обробку деревиною, темні цегляні стіни. У такому випадку важливо подбати про достатнє освітлення, використовуючи вбудовані світильники, люстри, бра та інше.

3. Освітлення

Організовуючи освітлення мансардної спальні, важливо врахувати розташування і розмір вікон - головного джерела природного світла в денний час. Якщо вікна маленькі, то ідеального розсіювання світла по кімнаті домогтися складно, тому навіть вдень застосовується штучне освітлення.

З освітлювальних приладів невеликого розміру в мансарді застосовують компактні люстри, настінні світильники, приліжкові настільні лампи, точкові світильники. В мансарді з високими стелями можна використовувати велику люстру, підвісні світильники, покриття для торшери.

На стельових балках дизайнери рекомендують повісити на спеціальному карнизі поворотні світильники з можливістю змінювати напрямок світла.

Ну і ще один цікавий прийом освітлення - це установка фальш-вікна, про що йшлося трохи вище.

4. Меблі і декор

Декор спальні на мансарді повинен бути підібраний під стиль кімнати, але головним є те, щоб його не було занадто багато, адже для таких приміщень головною перевагою вважається відчуття простору, особливо при великому куті нахилу даху і невисоких стелях. Тому захаращувати спальню статуетками і вазами небажано, а будь-який декор використовувати обережно і дозовано.

Те ж саме стосується і вибору меблів - вони повинні бути досить компактними, щоб не «красти» простір своїм обсягом. Найчастіше меблі для мансарди роблять на замовлення, щоб досягти раціонального використання кожного куточка спальні.

5. Утеплення

Облаштовуючи спальню під дахом, важливо подбати про те, щоб приміщення було сухим і теплим. Для цього потрібно утеплити і підлогу, і стіни, і сам дах.

Ізоляційні матеріали для утеплення мансарди слід підбирати в залежності від клімату, в якому живемо..

Утеплюючи дах, обов'язково залишайте вентиляційні отвори.

Не забувайте також про те, що утеплювачі звичайної товщини можуть «вкрасти» частина простору мансарди, тому при виборі зверніть увагу на інноваційні тонкі утеплювачі.

Який стиль підійде для спальні на мансардному поверсі

Оформляючи спальню в мансарді, можна використовувати різні інтер'єрні стилі, хоча деякі з них все ж залишаються найбільш актуальними. Так, форма приміщення зі скошеним дахом відмінно підходить під всі напрямки сільської стилістики, особливо стиль кантрі і прованс. У цих стилях особливо вдало виглядають балки на стелі під дахом, тому закривати їх зовсім не обов'язково, і дизайнери навіть рекомендують в будь-якому випадку задіяти їх в оформленні.

Для спальні на мансарді відмінно підійде скандинавський інтер'єр і стиль лофт. Скандинавський дизайн - світлий і затишний, в ньому немає місця зайвому непотребу, який би захаращував простір невеликого приміщення під дахом. Як правило, це буде спальня зі світлими стінами, з дерев'яним ліжком і в більшості випадків на вікнах не буде фіранок або вони будуть максимально простими.

У стилі лофт практично відсутній поділ приміщення на зони. Все горище буде задіяне під спальню, відсутність стін і масивних перегородок дозволить отримати більше простору. До того ж, для такого стилю на горищному поверсі легко оформити цегляні стіни і, знову ж таки, не потрібно ховати балки.

Також дуже вдало застосуємо в інтер'єрі спальні на мансардному поверсі морський стиль. Поєднання білого і синього кольорів з перевагою білого дозволить візуально розширити приміщення. В такому випадку стіни і скошені стелі рекомендується оформляти в білому кольорі (наприклад, вагонкою, пофарбованою в білий), а ось інші деталі - текстиль, килими, настільні лампи, люстри та інші аксесуари - в синьому і синьо-білому. Звичайно ж, має бути присутня смужка в такому інтер'єрі - це може бути смугасте покривало або шторки, килим, рамки для дзеркала або картин.

Мінімалістичний інтер'єр спальні на мансарді - безпрограшне рішення. Використовуйте якомога менше меблів, аксесуарів і декору, а також прості геометричні форми в оформленні.

Якщо площа мансарди досить велика, можна пробувати такі стилі, як класичний, східний, Шеббі-шик і інші. Дайте волю своїм смакам і фантазії, щоб втілити бажане.