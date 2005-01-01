Україна приєднається до європейської угоди про культурні маршрути з членським внеском 5000 євро

Міністр культури радий, що за ініціативу проголосували 336 нардепів.

Приєднання до ініціативи Ради Європи дозволить Україні самій пропонувати культурні маршрути. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, коментуючи голосування Верховної Ради.

- Зараз через територію України проходять лише 3 з 40 європейських культурних маршрутів. Приєднавшись до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути Україна отримає можливість не тільки бути учасницею існуючих проектів, а й виступати з ініціативою номінацій, просуваючи власні історичні та культурні наративи, - написав він у своєму телеграм-каналі.

Ткаченко зазначив, що це приєднання відповідає угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Верховна Рада вдень 16 лютого проголосувала за приєднання України до Угоди про культурні маршрути. "За" виступили 336 нардепів. Уряд схвалив приєднання України до угоди ще в 2018 році, при президентові Петру Порошенку. Зазначалося, що річний внесок України до бюджету складе 5125 євро. Угода про культурні маршрути Ради Європи з'явилася в кінці 2013 року. Членство України вступить в силу з дати отримання офіційного повідомлення від генерального секретаря Ради Європи про приєднання.