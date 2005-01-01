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Современное и функциональное оборудование для магазинов

Оснащение магазинов прилавками, кассовыми боксами и кассовыми аппаратами, весами, витринами, другими приборами и конструкциями помогает организовать торговлю лучшим образом. Если вам необходимо современное оборудование, воспользуйтесь широким ассортиментом специализированного интернет магазина. Уже сегодня торговое оборудование для магазинов купить предлагается от проверенных производителей, с официальной гарантией, по наиболее приемлемым ценам.

В каталоге «ИнТех» представлены популярные модели оборудования различного назначения и функциональности. Вся продукция соответствует действующим стандартам и нормам Украины, отличается высоким качеством. С помощью предлагаемых приборов вы сможете повысить прибыльность предприятия, получить лояльность покупателей, упростить работу сотрудников, обеспечить магазин необходимыми техническими средствами.

Ассортимент оборудования для торговли в «ИнТех»

Чтобы предоставить каждому клиенту возможность сделать оптимальный выбор, в интернет магазине «ИнТех» представлен широкий ассортимент торгового оборудования. Вы можете заказать:

  • кассовые аппараты и фискальные регистраторы;
  • POS-терминалы, принтеры чеков, сканеры для считывания штрих-кодов, принтеры этикеток, стойки для размещения POS-оборудования, денежные ящики (сейфы);
  • гастрономические, пристенные, настольные витрины;
  • электронные весы (технические, торговые, напольные, с печатью чеков);
  • счетчики и детекторы денежных банкнот;
  • кассовые боксы;
  • торговые стеллажи.

Предлагаемая продукция создана с использованием инновационных технологий, соблюдением всех норм и правил, из высококачественного сырья. Техника одинаково подходит для оснащения небольших магазинов, супермаркетов, а также огромных торговых центров.

Преимущества торгового оборудования от «ИнТех»

Почему вам стоит приобрести торговое оборудование для своего магазина или супермаркета именно в «ИнТех»? Среди преимуществ сотрудничества следует отметить:

  • широкий ассортимент современного оборудования, возможность сделать индивидуальный заказ на модели, которых нет в каталоге;
  • официальные гарантии производителей на поставляемую технику;
  • наличие необходимых сертификатов, возможность использования в Украине;
  • доступные цены, наличие системы скидок для постоянных и оптовых покупателей;
  • возможность заключения договора на проведение последующего технического обслуживания приобретенного оборудования.

Как заказать торговое оборудование с доставкой?

Для заказа торгового оборудования вам достаточно определиться с наименованиями и количеством. Оформить заявку можно удобным способом – через сайт «ИнТех» или по телефону. Перед покупкой вы можете получить бесплатную консультацию относительно функциональности приборов, особенностей эксплуатации. Доставка торгового оборудования осуществляется по городам Украины.

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