Інформаційний тероризм

Інфотероризм - це реальна проблема сьогоднішнього дня, про яку говорять на рівні Ради національної безпеки і оборони України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, який коментував закриття кількох телеканалів в країні, мова йде не про утиски свободи слова, а про справжню інформаційну війну.

Щодня і щохвилини рядові українці потрапляють під удари "снарядів" цієї війни. Важка артилерія дезінформації, невеликі міни фейкових новин, кулі чуток і пліток поступово вбивають будь-які спроби громадян критично осмислити реальність. А потім ці громадяни стають слухняними маріонетками в руках досвідчених ляльководів

Як вчинити?

"Уряд Японії ухвалив провести утилізацію всіх СВЧ-печей в країні до кінця поточного року. Усім громадянам і організаціям, які не виконають вимогу, загрожують тюремні терміни від 5 до 15 років в залежності від тяжкості злочину ... Причиною для заборони мікрохвильовок стали дослідження вчених з Університету Хіросіми, які з'ясували, що за 20 років застосування СВЧ-печі радіоактивними хвилями завдали більше шкоди здоров'ю городян, ніж ядерне бомбардування американської авіації в вересні 1945 року ... "

Це не просто фейкова новина, сенсу в якої не більше, ніж в піснях Моргенштерна. Це не жарт і не анекдот, а зброя масового ураження. Як ви поставитеся до новини про мікрохвильовки? Чи позбудетеся негайно від радіоактивного чудовиська на кухні? Або перешлете в соцмережах друзям як попередження? Як би ви не діяли, мета інфотерору досягнута - на вашу свідомість сталася атака, і ви почали думати в потрібному комусь напрямі.

Інформаційний тероризм - це прямий вплив на психіку і свідомість людей, щоб сформувати у них потрібні думки і, відповідно, направити поведінку людей в потрібне інфотерористам русло. Під впливом інформаційного тероризму людина втрачає здатність критично оцінювати інформацію і тверезо мислити.

У цьому простому прикладі з мікрохвильовками кореспонденти нарахували мінімум сім ознак того, що ця" новина "неправдива і покликана впливати на емоції читачів. Ми не будемо перераховувати всі ці ознаки, але мало-мальськи допитливий погляд відзначить і застаріле поняття "СВЧ-печі", і відсутність офіційного джерела цієї інформації укупі з іменами вчених з Університету Хіросіми, і абсолютно безглузді тюремні терміни в залежності від тяжкості якогось "злочину...".

Ми взяли для прикладу ще відносно нешкідливу "новину". А адже інфотероризм собі за мету ставить не тільки налякати, але і підштовхнути. Куди? Тут багато варіантів, і багато ми вже бачили на власні очі і чули на власні вуха. "У Слов'янську військові розіп'яли хлопчика в трусиках", "вакцина від коронавіруса чіпірує людей", кадри обстрілів на Близькому Сході десятирічної давності, що видаються за останні події в Донбасі, - все це інформаційний тероризм, війна, і не треба відмахуватися, мовляв, хтось то пожартував. Це не жарти. Народ підштовхують в загін для дурного стада, щоб потім використовувати за призначенням.

"Це не про мене!"

Щохвилини на громадян звалюється гора інформації, яку вони просто не в змозі осмислити повністю. В результаті махають рукою і починають сліпо вірити в "передбачення старців про коронавірус" і "радіоактивні мікрохвильовки і вишки 5G", в "світову змову проти пенсіонерів", в "обмін старих грошових купюр на нові співробітниками соцзабезу" та інше.

Іноді інфотероризм називають інформаційним насильством. Хтось розрізняє ці поняття, але суть у них одна: запудрити мізки людині так, щоб вона перестала відрізняти чорне від білого і стала керованою. А потім роби з нею що хочеш ...

Кожен хто читає може з упевненістю сказати: "Ні, це не про мене!" Але тоді чому у нас були, є і ще довго будуть учасники фінансових пірамід, клієнти мікропозик з драконівськими відсотками, "переможці лотерей, що виграли автомобіль", які не брали участі при цьому ні в яких лотереях? .. А також ковід-дисиденти, жителі невизнаних "республік", віруючі, що їх ось-ось приєднає до себе РФ, шанувальники Сталіна по всьому світу, учасники груп типу "Синій кит" в соцмережах ... При цьому жертви інформаційного тероризму такими себе не вважають, а навпаки - вважають своїм обов'язком передати "естафету" далі.

Політолог Кирило Сазонов впевнений, зараз йде справжня інформаційна війна.

Інформаційний тероризм - це спосіб ведення інформаційної війни. Як писав у своїх працях український фахівець в області комунікативних технологій, теоретик питань стратегії, інформаційних воєн і маркетингу Георгій Почепцов, інформаційна війна - найжорсткіший вид інформаційного протиборства. У ньому можуть брати участь як створені владою структури, так і окремі спільноти, групи і особи. Найпопулярніші методи - вкидання дезінформації та подання інформації у вигідному ключі.

- Інфотероризм є не тільки у нас в Україні. Останнім часом він став поширеним способом тиску на громадську думку в різних країнах. Навіщо завойовувати країну, якщо можна за допомогою політтехнологій привести до влади лояльний і зручний уряд, - говорить політолог Кирило Сазонов. - Агітація і використання фейків грають величезну роль, тому що властивість людської психіки в тому, що першій новині ми віримо, а її спростування вже сприймаємо критично. Взяти, наприклад, хоча б ту ж пропаганду антивакцинаціі. Дезінформація закидається через третьосортні сайти і "зливні бачки", абсолютно безглузді фейки підхоплюються і розносяться, і переконати людей набагато важче.

Чим брудніше і скандальніше, тим краще для організаторів

Експерти добре знають цей метод пропаганди, народжений в СРСР. Все дуже просто: про людину розпускають фейк, плітку, звинувачення - образно кажучи, кидають в нього гнилого оселедця. Чим брудніший і скандальніший "оселедець", тим краще для організаторів. Ніхто не доводить провину людини, але зате активно обговорюють - сьогодні завдяки інтернету в обговорення можуть бути втягнуті не сотні, а мільйони людей. Чим активніше йде обговорення "оселедця", чим сильніше людина намагається від неї "відтерти" - тим сильніше "запах гнилого оселедця" втирається в жертву і стає її супутником на довгий час.

- З фейками треба боротися, це зараз роблять всі країни, тому що йде справжня інформаційна війна. Але реакція на напад, як правило, запізнюється. Так, анулюються ліцензії у телеканалів, закриваються сайти- "зливні бачки" ... Але захист запізнюється. Це як війна броні і снаряда - снаряд буде на крок попереду, - зазначає політолог.

Способи інфотерору залежать від завдань, поставлених ініціаторами. Можливо, на даний момент потрібно потримати народ в стані паніки, потім знадобитися його мобілізувати, а може, навпаки - викликати пасивність і небажання чинити опір.

Безглузді новини качають гроші

Хтось скаже: "Одна справа - інформаційна війна, інше - безглузді новини". Так, інфотероризм, напевно, більше відноситься до політичних явищ, але, як ми вже показали на прикладі з японськими мікрохвильовками, безглузді новини - не менша зброю масового ураження, якщо їх правильно використовувати. А ще подібні методи прекрасно діють для викачування з довірливих громадян грошей. Те, що підійде для запуску політичного фейку- також непогано впорається і з запуском вимагання.

- Моя бабуся потрапила під цю схему. Їй подзвонили і сказали, що Нацбанк України змінює старі гроші на нові купюри, а старі завтра стануть недійсними. А оскільки бабуся - пенсіонерка, до неї додому прийдуть співробітники з управління праці та соцзахисту (соцзабезу) і все поміняють, щоб їй нікуди не їздити, тому вже великі черги на обмін. Бабуся і розм'якла. П'ять пятісотенних купюр їй поміняли, звичайно ... на фантики. Але ж такі приємні жінки приходили, за словами бабусі, - розповіла свою історію мешканка Краматорська Юлія.

Класична схема. Додамо сюди дзвінки з виправних колоній "співробітників служби безпеки банків" або потрапивших в скрутну ситуацію "дітей" - і ось вже методи інформаційної війни на службі у мирних (хоча і кримінально караних) вимагання та шахрайства.

Хто буде розбиратися?

Інформаційні терористи діють за чіткими схемами, знаючи, куди вдарити, щоб точно спрацювало. Цьому сприяє їх хороша психологічна підготовка, тому інфотерор називають іноді "інформаційно-психологічним впливом".

- Удари по свідомості людей наносяться точково і зі знанням справи. У що люди вірили і вірять завжди? У те, що влада приховує від них якусь інформацію. І тут відкривається широке поле дій: "Нам не говорять про реальну кількість померлих від коронавіруса!", "Приховують інформацію про втрати на війні!", "Не розповідають про те, що збираються закрити кордони!", "Замовчують про шкоду 5G-вишок ! ". І навіть якщо і розповідають, і кажуть, і не приховують - все одно довіри до влади ніколи не буде стовідсоткової. Тому невеликі коментарі в соцмережах в стилі: "Від нас приховують, але мій брат (сусід, друг) працює в дуже впливовою структурою, і він сказав, що кордони будуть закриті назавжди" - о, вони розлітаються миттєво, і люди вірять. Брат же своїм брехати не стане! - міркує психотерапевт Ольга Куценко. - Я думаю, що люди вірять в те, що не виходить за рамки їх середньо-обивательського світу. Ну хто полізе в підручники з фізики, щоб розібратися, впливають вишки 5Gна людей чи ні? Хто буде читати статті вірусологів та епідеміологів, хто займеться ретельним вивченням військової справи, щоб зрозуміти - обманюють їх чи ні? Ті, у кого є знання, ті не вірять і можуть довести свою правоту. Але це ж нудно для обивателя! Набагато цікавіше обговорювати світову змову, розіп'ятих хлопчиків і Білла Гейтса, ніж зізнатися, що не вистачає елементарних знань і логіки. Тому інформаційні війни триватимуть, поки живий рід людський. Масами ж треба якось керувати ...

Поки пропагандисти змагаються, хто метне в жертву "оселедець" стане гнилішим, Україна намагається протистояти інфотероризму законним шляхом. У 17-й статті Конституції закріплений пріоритет інформаційної безпеки як основної функції держави і важливість протидії інформаційним загрозам. У Законі України "Про основи національної безпеки" говориться, що одне з базових завдань країни в боротьбі з інформаційними загрозами - захист у прагненні маніпулювати суспільною свідомістю шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації. Правда, не говориться, якими способами держава буде захищати і протидіяти. Закривати ЗМІ, за офіційною версією причетних до інфотероризму, - чи той це спосіб? Або це мета, адже на війні воюють як мінімум дві сторони ...