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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Рада збільшила штрафи за п'яне водіння до 51 тисячі і перевищення швидкості - до 1,7 тисячі
Нардепи прийняли законопроект про посилення порядку та безпеки на дорогах.
В Україні посилили відповідальність за водіння в нетверезому і наркотичному стані і збільшили штрафи за перевищення швидкості. Відповідний законопроект Верховна Рада прийняли в другому читанні на засіданні 16 лютого. Дане рішення підтримали 325 нардепів.
Відповідно до законопроекту, за п'яне водіння:
Законопроект збільшує граничний термін судового розгляду таких справ в 4 рази - з 3 місяців до 1 року. Парламентарії також збільшили штрафи за перевищення швидкості. Так, за перевищення швидкості більш, ніж на 50 км / год доведеться заплатити штраф 1700 гривень (на сьогодні він становить 510 гривень). Крім того, в документі посилюються санкції:
Нардепи також підвищили мінімальний штраф для водіїв до 510 гривень. Таке покарання передбачено за непристебнутий ремінь, відсутність шолома у мотоцикліста, неосвітлений номерний знак, розмова по телефону за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.
Парламент не підтримав норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського. Ще нардепи не дозволили без встановлення попереджувальних знаків перевіряти на швидкість водіїв.
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який посилює відповідальність за водіння в нетверезому вигляді, на наступний день після чергового резонансного ДТП 12 липня 2020 року з участю нетверезого водія. У страшній аварії загинули чотири людини, двоє з яких - діти. Про цю подію висловився президент, акцентуючи увагу на необхідності введення більш жорсткої відповідальності за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За словами заступника міністра МВС Антона Геращенко, зараз таке порушення карається штрафом до 10 200 гривень,
У Національній поліції також заявляли, що підготували ініціативи про посилення відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і порушення правил дорожнього руху пішоходами та сподіваються на прийняття їх Верховною Радою в 2021 році.
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