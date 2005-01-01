Рада збільшила штрафи за п'яне водіння до 51 тисячі і перевищення швидкості - до 1,7 тисячі

Нардепи прийняли законопроект про посилення порядку та безпеки на дорогах.

В Україні посилили відповідальність за водіння в нетверезому і наркотичному стані і збільшили штрафи за перевищення швидкості. Відповідний законопроект Верховна Рада прийняли в другому читанні на засіданні 16 лютого. Дане рішення підтримали 325 нардепів.

Відповідно до законопроекту, за п'яне водіння:

перший штраф складе від 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік;

за повторний такий випадок порушник заплатить вже 34 тисячі гривень з позбавленням прав на три роки;

якщо такий горе-водій попадеться втретє за рік, то йому загрожує штраф у вигляді 51 тисячі гривень (або адмінарешт 15 діб) і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією авто.

Законопроект збільшує граничний термін судового розгляду таких справ в 4 рази - з 3 місяців до 1 року. Парламентарії також збільшили штрафи за перевищення швидкості. Так, за перевищення швидкості більш, ніж на 50 км / год доведеться заплатити штраф 1700 гривень (на сьогодні він становить 510 гривень). Крім того, в документі посилюються санкції:

за втечу з місця ДТП - штраф з 255 до 3400 гривень з позбавленням права керування авто на термін 1-2 роки;

за ненадання переваги в русі авто "швидкій", поліції або аварійній службі штраф підвищать з 510 до 680 гривень;

створення аварійної ситуації каратимуть штрафом в 1445 гривень;

за порушення, яке призвело до ДТП доведеться заплатити 850 гривень;

їзду без прав каратимуть штрафом у 425 гривень.

якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тисячі гривень, а за повторне порушення протягом року - 40,8 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 5 до 7 років (можливо також оплатне вилучення машини).

водіїв, які раніше були позбавлені прав, будуть штрафувати на 20,4 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року - 40,8 тисяч гривень з позбавленням права керування авто на термін від 5 до 7 років (можливо також оплатне вилучення машини).

Нардепи також підвищили мінімальний штраф для водіїв до 510 гривень. Таке покарання передбачено за непристебнутий ремінь, відсутність шолома у мотоцикліста, неосвітлений номерний знак, розмова по телефону за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

Парламент не підтримав норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського. Ще нардепи не дозволили без встановлення попереджувальних знаків перевіряти на швидкість водіїв.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який посилює відповідальність за водіння в нетверезому вигляді, на наступний день після чергового резонансного ДТП 12 липня 2020 року з участю нетверезого водія. У страшній аварії загинули чотири людини, двоє з яких - діти. Про цю подію висловився президент, акцентуючи увагу на необхідності введення більш жорсткої відповідальності за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За словами заступника міністра МВС Антона Геращенко, зараз таке порушення карається штрафом до 10 200 гривень,

У Національній поліції також заявляли, що підготували ініціативи про посилення відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і порушення правил дорожнього руху пішоходами та сподіваються на прийняття їх Верховною Радою в 2021 році.