Рада звернулася до світової спільноти з проханням засудити окупацію Криму

Нардепи прийняли відповідну Резолюцію до наближення річниці анексії півострова 26 лютого.

Народні депутати звернулися до Європарламенту, урядів і парламентів країн світу, ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО щодо засудження тимчасової окупації Криму і Севастополя, порушення прав і свобод на цих територіях, звільнення політичних в'язнів - громадян України. Відповідну резолюцію Верховна Рада прийняла в цілому на засіданні 16 лютого. "За" проголосували 314 нардепів.

Парламентарії також закликали міжнародну спільноту консолідуватися для відновлення територіальної цілісності України і реалізації нової політико-правової ініціативи "Кримська платформа". Нардепи вирішили прийняти таку резолюцію до наближення річниці окупації півострова 26 лютого.

У минулому році президент Володимир Зеленський стримав свою обіцянку і підписав указ про заснування 26 лютого Дня опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. До цього 26 лютого в Україні неофіційно відзначався День кримського опору російської окупації.

Довідка

Близько 7 років тому, 26 лютого 2014 року, в Сімферополі відбувся масовий мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Участь в ньому взяли близько 12 тисяч чоловік. Проти цього на мітингу виступили прихильники входження півострова до складу Росії. В результаті зіткнень в той день двоє людей загинули і кілька отримали поранення. Після анексії Криму російські силовики почали переслідувати кримських татар за участь в цій акції.