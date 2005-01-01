Полюбити свою зовнішність

Зовнішність - натяк на особистість, що просвічує крізь її маскування. Віктор Кротов

У ХХІ столітті ідеал зовнішності жорстко нав'язується так званими «стандартами краси» і своєрідним «обов'язком бути красивою» для кожної жінки. Цей ідеал краси ігнорує біологію людини: природний вік, генетику і природні зміни, які відбуваються в процесі життя.

Стало популярним те, що знайти любов до свого тіла можна тільки завдяки його нескінченним поліпшенням. Але зовнішності, як живому відображенню реальності, ніколи не буде характерна стабільність, тому краще замінити «шалену гонитву за досконалістю» вирівнюванням ставлення до себе.

Спосіб життя, який рекламують нам по телебаченню, має дуже мало спільного з тим, що вважається привабливим і відбувається в нашому з вами просторі. До речі, не зайвим буде придивитися до провідних ... На основних каналах! Нерідко це карикатурні персонажі, брутальні, гротескні, з неприємною мімікою і жахливими манерами. Таке враження, ніби на ТБ їх запросили з речового ринку. І це вони - живі покажчики модного стилю і правильних манер? Люди на фотографіях в Інстаграмі маніпулюють нами, щоб ми намагалися стати такими ж підтягнутими і молодими. Але пам'ятайте, якщо в реальному житті ви зустрінете людину за 50 без жодної зморшки з абсолютною симетрією ообличчя, це буде здаватися неприродним і навіть лякає Письмові практики дуже ефективні, коли потрібно знайти шлях до себе. Дуже часто саме те, що ми вважаємо своїми недоліками, інші сприймають як оригінальність, неповторне поєднання конкретних рис зовнішності людини. Згадайте знаменитих акторів з нестандартними рисами обличчя - весь світ вважає їх красивими. Вони змогли прийняти себе і своє тіло і навчилися грамотно обігравати свої особливості.

Вправи для самоприйнятия:

1. Щоранку підходьте до дзеркала і, дивлячись собі в очі, говорите: «Я люблю тебе. Які у тебе виразні очі, ніжний овал щік (і т.д.)! » Підкреслюйте саме те, що дійсно є гарним, помітним, що подобається вам самій. Навіть якщо всередині ви будете відчувати опір, продовжуйте. Адже ви не звикли хвалити себе, спочатку це дійсно важко.

2. Приймайте компліменти. Для невпевнених людей це буває досить складно. Особливо, коли хвалять те, що ви вважаєте своїм недоліком. Так і хочеться заперечити тоном ображеної дитини, а то і втекти від галантного співрозмовника. Однак потрібно навчитися приймати компліменти з вдячністю. Робіть це усвідомлено, просто з посмішкою говорите: «Спасибі!» І тоді їх буде все більше, і поступово ви самі в них повірите.

3. Почніть писати щоденник. Письмові практики дуже ефективні, особливо, коли потрібно знайти шлях до себе. Відзначайте зміни, пов'язані з прийняттям себе і наявним на перших порах опором. 4. Практикуйте афірмації, які потрібно повторювати кілька разів, а найкраще записувати, промовляючи вголос або про себе. Почати можна з фрази: «Я люблю і приймаю себе». У день можна промовляти до 12 різних афірмації. Хваліть і балуйте себе

5. Хваліть себе за кожен малесенький крок на шляху до прийняття себе.

6. Напишіть список ваших найулюбленіших занять - від елементарно-простих до складно здійсненних. Дозволяйте собі два рази в тиждень займатися ними.

7. Якщо проблема з вагою або шкірою існує - зверніться до фахівця, отримаєте рекомендації і радісно їх виконуйте. Робіть це для себе - свого здоров'я, внутрішнього благополуччя і підвищення жіночої привабливості.

8. Як тільки з'являться перші позитивні зміни, подаруйте собі фотосесію в якомусь гарному куточку природи, на тлі міської пам'ятки, там, де душі вашій буде комфортно. Зберігайте ці фото і перегляди в інтернеті, особливо якщо знову захочеться повернутися до звичної самокритики.

9. Відмовтеся від поганої звички порівнювати себе з незнайомками, колегами або знаменитостями. Це шкідливо і безглуздо, так як кожна людина і її шлях неповторні, а подібні порівняння руйнують індивідуальність.. Зосередьтеся на своїй особистості, проаналізуйте ті можливості, які вам доступні, але ви поки що (з різних причин) ними не скористалися. Складіть план на найближчі п'ять років. Святкуйте життя! Радійте і посміхайтеся, будьте спонтанними і легкими на підйом! Подорожуйте, ходіть в гості, демонструючи всім своє внутрішнє світовідчуття, любов до життя, впевненість у своїй чарівності.