Криптовалюти дорожчають. Коли чекати цифрову гривню

На тлі рекордної вартості криптовалют центробанки світу збираються випускати свої власні цифрові гроші.

На вулиці власників криптовалюти знову свято. На цьому тижні вартість біткоіна встановила новий рекорд, пробивши позначку 47 тисяч доларів, а світові центробанки щосили обговорюють можливість випуску власних цифрових валют. І на відміну від біткоіна, який все ще залишається в основному інструментом для фінансових спекуляцій, цифрові валюти центральних банків можуть виявитися цікавими для багатьох громадян.

Фактор Ілон Маска

Причиною такого зростання біткоіну стала інформація, що компанія Ілона Макса Tesla вклала в нього 1,5 млрд доларів. У компанії відзначили, що в "найближчому майбутньому" почнуть приймати біткоіни в якості оплати за свої товари і послуги. Паралельно з цим Ілон Маск в своєму Twitter пише пости, в яких агітує ще одну криптовалюту Dogecoin, що змусило злетіти в ціні і інші криптовалюти.

- У криптовалюти перспектива зростання присутня навіть зараз, коли Bitcoin вартує 45,5 тисячі доларів за монету, а Ефіріум - 1770 доларів, - пояснює старший аналітик компанії Hamilton Алекс Шустер. - Ринок активний завдяки високому попиту, а попит підігрівають Майнер, власники кріптоферм, медійні персони, які свідомо рекламують ті чи інші криптовалюти. Хорошим прикладом такої залежності була недавня ситуація з монетою Dogecoin, ціна якої зросла вдвічі після повідомлень Ілона Маска в Twitter, а капіталізація зросла до такого рівня, що Dogecoin увійшов в Топ-10 криптовалют за цією ознакою.

За його словами, орієнтири зростання Bitcoin на найближчий час знаходяться в районі 56 тисяч доларів за монету.

- Відповідно гонка і зростання поки не завершилися, і нас чекають нові кріпторекорди, - упевнений Алекс Шустер.

Цінність біткоіни злегка перебільшена

Правда, є і ті, хто всіляко відмовляє від інвестицій в криптовалюти, вважаючи, що ця бульбашка рано чи пізно лопне.

- Навколо біткоіну продовжує надуватися бульбашка, - розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. - криптовалюта як і раніше не має ніякої фундаментальної цінності, і її ціна визначається виключно діями спекулянтів на ринку. У той же час, незважаючи на слова Ілона Маска про плани продавати свої електромобілі за криптовалюту, остання так і не стала популярним засобом розрахунку і не витісняє старі добрі безготівкові гроші. Усвідомлюючи, що це міхур, ми ще й розуміємо, немає ніякої можливості спрогнозувати, коли він лопне. Грубо кажучи, це може з однаковою ймовірністю відбутися завтра, через тиждень, місяць або рік. Слабка передбачуваність часу схлопування - особливість будь-якого міхура.

А що у нас?

Український Національний банк поки не поспішає з випуском е-гривні. Регулятор заявляє, що продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти.

"СBDC - це електронна форма національної валюти, емітентом якої є центральний банк, - заявив глава Національного банку Кирило Шевченко - Залежно від ринкових потреб така цифрова валюта може використовуватися або для роздрібних платежів, або для оптових міжбанківських розрахунків. З огляду на наслідки пандемії COVID-19 і карантину, а також активний розвиток "приватних" цифрових валют в світі, сьогодні все більше регуляторів досліджують тему СBDC і варіанти її використання ".

У свою чергу експерти кажуть, що форсувати введення українських цифрових грошей поки не будуть.

- Складається враження, що експерименти з е-гривнею - це просто слідування моді, - говорить Вадим Іосуб. - До речі, це стосується і інших цифрових валют, включаючи цифровий юань. Регулятори, активно експериментуючи з цифровими валютами, не спромоглися пояснити, чому ці валюти з точки зору їх використання відрізняються від "звичайних" грошей.