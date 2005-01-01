Психологи виділили чотири нові типи особистості

Кожна людина унікальна, проте психологи не перестають типізувати риси характеру та об'єднувати людей за тими або іншими ознаками. В результаті створюється все більше тестів, що визначають тип особистості, до якого належить та чи інша людина. Але чи так вони точні?

Дослідники з Північно-західного університету в США впевнені, що існуючі в сучасній психології парадигми і критерії оцінок вимагають переосмислення. Тому вчені вирішили розробити нову систему типізації. В результаті, проаналізувавши гігантський масив даних, вони виділили чотири ключових типи особистості відповідно до моделей поведінки людей.

Люди намагалися класифікувати типи особистості з часів Гіппократа, хоча саме це поняття досі залишається спірним, розповідає співавтор роботи професор психології Вільям Ревелл (William Revelle). Багато дослідників пропонували критерії оцінки, які не працюють для більшості людей, а деякі тести, доступні сьогодні, не отримали схвалення в наукових колах.

"Ми думаємо, що наше дослідження це змінить", - заявляє провідний автор роботи Луїс Амарал (Luís Amaral), який спеціалізується на вивченні складних соціальних і біологічних систем.

На його думку, такі масштабні роботи неможливі без сучасних обчислювальних методів. Тому вчені використовували ряд складних алгоритмів.

Для початку вони зібрали дані чотирьох проектів, а рамках яких респонденти заповнювали різні анкети об'ємом від 44 до 300 питань. Ці дані накопичувалися десятиліттями; вони включають як результати онлайн-тестів, так і інформацію, отриману з офіційних наукових робіт. Загальна кількість учасників, відповіді яких аналізувала команда, становить півтора мільйона чоловік.

Потім психологи виділили п'ять основних рис, які характеризують людину і можуть служити критеріями оцінки для визначення типу особистості. Це невротизм, екстраверсія, відкритість до нового досвіду, доброзичливість (готовність до співпраці) і сумлінність (свідомість).

Далі за допомогою обчислювальних алгоритмів, які аналізують "компоновку" тих чи інших рис і ступінь їх прояву в поведінці, дослідники виділили чотири основних типи особистості.

Перший вони назвали "Середнім" (Average). Він характерний для людей з більш вираженим невротизмом і екстраверсія при низькому ступені відкритості. Цікаво, що до цього типу особистості відноситься більше жінок, ніж чоловіків.

Наступний тип отримав назву "Стриманий" (Reserved). Люди цього типу найчастіше емоційно стабільні, але не виявляють відкритості, а також невротизма. Їх доброзичливість і сумлінність трохи вище середнього рівня, а ось екстраверсія злегка занижена.

Третій тип вчені назвали "Зразковим" (Role Models). Характерні риси - низький рівень невротизма і високий рівень прояву інших чотирьох рис характеру. Примітно, що ймовірність того, що у людини виявиться цей тип особистості, з віком підвищується. "Зразками для наслідування" частіше виявлялися жінки, ніж чоловіки.

Ще один тип особистості, виділений авторами роботи, отримав назву "Егоцентричний" (Self-Centered). Такі люди - в основному екстраверти, у яких всі інші показники нижчі за середні. У цю категорію потрапили в основному молоді чоловіки і жінки, а серед людей середнього та похилого віку цей тип особистості зустрічається набагато рідше, відзначають психологи.

Луїс Амарал зазначає, що на перших етапах роботи його команда спробувала ідентифікувати типи особистості за допомогою звичайного кластерного аналізу, однак цей статистичний метод виявився недостатньо точним.

Вчені вирішили його вдосконалити і розробили алгоритм, який спочатку обробляв масиви даних, використовуючи традиційні методи, а потім застосовував "додаткові обмеження" для перевірки тих чи інших кластерів.

Іменний такий метод допоміг виділити чотири підсумкових типи особистості, спираючись на відповіді людей.

В ході перевірки алгоритм обробляв анкети, зібрані у кількох "модельних" груп різної статі і віку. Наприклад, "моделлю" егоцентричного типу можна вважати хлопчиків-підлітків, а літні люди, як правило, менш невротичні, але більш сумлінні і доброзичливі, ніж люди молодше 20 років, пояснюють експерти.

Випробування пройшло успішно: новий метод показав високу точність в співвідношенні основних рис характеру з віком і статтю респондентів.

Автори роботи впевнені, що нова система оцінок знайде широке застосування: вона знадобиться психіатрам і психологам, роботодавцям, які оцінюють кандидатів на ту чи іншу посаду, і навіть людям "в активному пошуку", які хочуть захистити себе від раптових сюрпризів другої половинки.

Тепер команда Амарала має намір вивчити ключові тенденції зміни типів особистості з віком. Крім того, фахівці хочуть провести подібне дослідження з більшою вибіркою людей з різних країн, щоб переконатися в універсальності своєї моделі типізації.