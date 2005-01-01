Вісім золотих правил: як вести себе під час ожеледиці, щоб уникнути травм

Погода в Україні напередодні вихідних псується - йдуть морози, а лише недавно майже по всій країні пройшли дощі. Це означає, що ожеледь буде одним з факторів, який зіпсує життя українцям в найближчі дні. А де ожеледь - там травми.

Сподіваємося, нашим читачам знадобляться елементарні, але дуже важливі правила поведінки для пішоходів, які допоможуть уберегтися від травм і зроблять перебування на вулиці безпечніше. Правила поведінки при ожеледі нагадала 5 лютого прес-служба МВС в своєму телеграм-каналі.

Ходіть дрібними кроками, коліна тримаєте в розслабленому і трохи зігнутому стані.

Не тримайте руки в кишенях. При ходьбі ними треба розмахувати, утримуючи рівновагу.

Взуття має бути зручним, не на ковзаній рифленій підошві. Варто відмовитися від високих каблуків.

Обходьте металеві кришки люків, бо, як правило, вони покриті льодом.

Не перебігайте проїжджу частину - гальмівний шлях автомобілів в ожеледицю значно збільшується.

Проходячи повз будинок або біля високих дерев, впевніться у відсутності загрози падіння льодових наростів і бурульок.

Будьте готові до падіння. Якщо порушилася рівновага, присядьте, щоб знизити висоту падіння, згрупуйте і напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться - від цього удар пом'якшиться.

Падайте на бік, на передпліччя, амортизуючи таким чином удар. Не виставляйте тому і не підставляйте долоню витягнутої руки. Такі падіння чреваті переломами.