Итальянская пицца в Double Cheese

Пицца — итальянское национальное блюдо, прославившееся на весь мир. Древние римляне и греки готовили подобное кушанье и наслаждались необыкновенным вкусом.

Сегодня пицца является популярным и востребованным блюдом у людей разного возрастного поколения. Планируется семейный вечер, корпоратив в офисе, отдых на даче или посиделки с друзьями — отличным выбором будет ароматная, сытная пицца с хрустящей корочкой и вкусной начинкой.

Жители Харькова при планировании мероприятия могут заказать в пиццерии Double Cheese итальянскую пиццу с ветчиной и другими аппетитными начинками.

Ассортимент итальянской пиццы в Double Cheese

Пиццерия города Харькова предоставляет клиентам обширное меню. В ассортименте есть:

пицца;

блюда и закуски;

салаты;

стромболи и кальцоне;

пасты;

напитки.

Широкий выбор итальянской пиццы включает список разнообразных начинок:

с мясом — сочной телятиной и курицей;

с нежной ветчиной и колбасными изделиями;

сыром — пармезаном, моцареллой, фетой;

грибами;

морепродуктами;

помидорами;

оливками;

ананасами;

вегетарианская.

Для приготовления используются современные и проверенные временем рецепты. Для рецепта подбираются индивидуальные, качественные и свежие продукты. Гурманы могут оформить заказ по приготовлению на личный вкус.

Доставка на дом или в офис

Знаменитая пиццерия Double Cheese в Харькове имеет штат опытных пекарей, знающих все нюансы приготовления изысканной пицы https://dc.kh.ua/pizza-s-vetchinoj/ с ветчиной, которая удовлетворит вкус самого требовательного гурмана.

Сплоченный коллектив работников гарантируют клиентам первоклассный сервис обслуживания, индивидуальный подход, качественный вкус и своевременную доставку. В заведении действуют приемлемые и доступные цены, имеются акционные предложения и скидки. Пиццерия работает с 10.00 до 22.00 все семь дней в неделю, гостеприимно встречает посетителей в выходные и праздничные дни. Курьеры быстро доставят заказ в указанное клиентом место.

Подписавшись на официальную страницу пиццерии в Instagram можно следить за новинками и акционными предложениями.

Доставка и оплата

Сделать заказ можно по номерам телефонов или поместив выбранные блюда в корзину на официальном сайте Double Cheese. По Харькову доставка осуществляется бесплатно. Так можно быстро получить заказ и насладиться вкусной, качественной едой без лишних затрат.

Заведение гарантирует максимальную оперативность доставки и свежесть приготовленного продукта. Ориентировочное время доставки по Харькову — от 60 до 90 минут. Курьеры стараются осуществить заказ как можно быстрее.

Время доставки будет зависеть от количества блюд, так как закуски готовятся не из замороженных заготовок, а из свежих продуктов и непосредственно сразу после заказа. На приготовление блюда или закуски уходит время, а также на дорогу.

Оплатить заказ можно денежным переводом на карту, через терминал или непосредственно курьеру наличными средствами при получении заказа.

Блюда доставляются в термоящиках и сумках, поэтому сохраняются горячими. Аппетитная пицца с нежным вкусом, хрустящей корочкой и с ароматом средиземноморских трав создаст настоящую атмосферу солнечной Италии прямо в уютной домашней обстановке.