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Итальянская пицца в Double Cheese
Пицца — итальянское национальное блюдо, прославившееся на весь мир. Древние римляне и греки готовили подобное кушанье и наслаждались необыкновенным вкусом.
Сегодня пицца является популярным и востребованным блюдом у людей разного возрастного поколения. Планируется семейный вечер, корпоратив в офисе, отдых на даче или посиделки с друзьями — отличным выбором будет ароматная, сытная пицца с хрустящей корочкой и вкусной начинкой.
Жители Харькова при планировании мероприятия могут заказать в пиццерии Double Cheese итальянскую пиццу с ветчиной и другими аппетитными начинками.
Ассортимент итальянской пиццы в Double Cheese
Пиццерия города Харькова предоставляет клиентам обширное меню. В ассортименте есть:
Широкий выбор итальянской пиццы включает список разнообразных начинок:
Для приготовления используются современные и проверенные временем рецепты. Для рецепта подбираются индивидуальные, качественные и свежие продукты. Гурманы могут оформить заказ по приготовлению на личный вкус.
Доставка на дом или в офис
Знаменитая пиццерия Double Cheese в Харькове имеет штат опытных пекарей, знающих все нюансы приготовления изысканной пицы https://dc.kh.ua/pizza-s-vetchinoj/ с ветчиной, которая удовлетворит вкус самого требовательного гурмана.
Сплоченный коллектив работников гарантируют клиентам первоклассный сервис обслуживания, индивидуальный подход, качественный вкус и своевременную доставку. В заведении действуют приемлемые и доступные цены, имеются акционные предложения и скидки. Пиццерия работает с 10.00 до 22.00 все семь дней в неделю, гостеприимно встречает посетителей в выходные и праздничные дни. Курьеры быстро доставят заказ в указанное клиентом место.
Подписавшись на официальную страницу пиццерии в Instagram можно следить за новинками и акционными предложениями.
Доставка и оплата
Сделать заказ можно по номерам телефонов или поместив выбранные блюда в корзину на официальном сайте Double Cheese. По Харькову доставка осуществляется бесплатно. Так можно быстро получить заказ и насладиться вкусной, качественной едой без лишних затрат.
Заведение гарантирует максимальную оперативность доставки и свежесть приготовленного продукта. Ориентировочное время доставки по Харькову — от 60 до 90 минут. Курьеры стараются осуществить заказ как можно быстрее.
Время доставки будет зависеть от количества блюд, так как закуски готовятся не из замороженных заготовок, а из свежих продуктов и непосредственно сразу после заказа. На приготовление блюда или закуски уходит время, а также на дорогу.
Оплатить заказ можно денежным переводом на карту, через терминал или непосредственно курьеру наличными средствами при получении заказа.
Блюда доставляются в термоящиках и сумках, поэтому сохраняются горячими. Аппетитная пицца с нежным вкусом, хрустящей корочкой и с ароматом средиземноморских трав создаст настоящую атмосферу солнечной Италии прямо в уютной домашней обстановке.
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