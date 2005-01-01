Слов'яни користувалися німецькими рунами

Чеські археологи виявили ребро бика з вирізаними на ньому старогерманского рунами. знахідка була зроблена в ході розкопок на городищі Лани поблизу чеського міста Бржецлав. Кость була знайдена разом з керамікою празької культури, яку пов'язують зі стародавніми слов'янами.

Ця унікальна знахідка, що датується VII століттям нашої ери, говорить про те, що слов'яни користувалися писемністю задовго до приходу до Моравії Кирила і Мефодія.

Нагадаємо, що першою писемністю слов'ян вважається глаголиця, створена візантійським місіонером Кирилом в середині IX століття.

У дослідженні артефакту брали участь вчені з Чехії, Австрії, Швейцарії та Австралії. Результати цієї роботи були опубліковані у виданні Journal of Archaeological Science.

Вуглецевий і генетичний аналіз кістки показали, що вона належала домашньому бику, що жив приблизно в 600 році н.е.

За словами експерта з германських мов Роберта Недом (Robert Nedoma), знаки, виявлені на реберної кістки - це символи з старшого футарка - писемності, якою користувалися германомовних народи центральної Європи в II-VII століттях н.е.

На кістки вирізані символи старогерманского писемності.

У старшому футарк 24 руни, і на знайденій кістці вирізані сім останніх. Цікаво, що символи на ній зображені не зовсім правильно, що може говорити про те, що кістка використовувалася для навчання писемності.

До слова, на даний момент європейським дослідникам відомо всього 17 написів, що містять повний або частково зберігся список рун старшого футарка.

Додамо, що ця знахідка серед іншого змінює уявлення вчених про взаємозв'язок німецької та слов'янської культур. Можливо, в дохристиянську епоху їх взаємне проникнення було набагато вище, ніж прийнято вважати.

Як тільки розкопки на городищі будуть закінчені, кістка з рунической написом буде виставлена ​​в музеї Університету ім. Масарика в місті Брно.