Україна в 2021 році зможе повернутися тільки до половини обсягу авіаперевезень

Повне відновлення до рівня, який був до коронавіруса, можливо в 2023 році.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) вважає, що в повному обсязі авіаперевезення відновляться лише до 2024 року, хоча раніше говорила про 2023-й. Україна розраховує в цьому році вийти на половину обсягів авіаперевезень від найуспішнішого 2019 року, у 2022-му - на три чверті, і повністю відновити колишній обсяг в 2023 році. Однак за умови, що вакцинація пройде за планом, і нових "сюрпризів" коронавірус не принесе. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

- Ми розраховуємо, що в цьому році за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть з'являтися чергові штами коронавіруса або нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року. Нагадаємо, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації, найбільше пасажирів було перевезено. Уже в 2022 році - приблизно на три чверті, і вже в 2023 році за таким прогнозом повністю відновимо той обсяг, який був до пандемії, - сказав він.

Чиновник зазначив, що в 2020 році Україна вийшла на 28% обсягу перевезень пасажирів від показників 2019 року. А залізничні пасажироперевезення відновилися менш ніж на половину від колишніх обсягів.

Раніше Криклій говорив, що Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Великобританією, де знайшли новий штам коронавіруса.