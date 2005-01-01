Стрітення Господнє: історія свята, заборони і прикмети

Одне з найважливіших православних свят відзначається 15 лютого.

У понеділок, 15 лютого, православні віруючі в Україні відзначають Стрітення Господнє - одне з найважливіших християнських неперехідних свят.

Як сталося Стрітення Господнє?

За словами священика Костянтина Пархоменко, свято Стрітення настає на 40-й день після Різдва Христового.

- Це свято має дуже давнє походження - воно іудейське. На 40-й день хлопчика, а на 80-й дівчинку приносили до єрусалимського храму. Після цього над матір'ю читається молитва, вона приносить в жертву певних тварин і дається певне благословення малюкові. Так і сталося і з Ісусом, де відбулася приголомшлива зустріч, - розповів витоки свята Костянтин Пархоменко.

Так, Йосип і Марія принесли з собою для пожертвування дві горлиці, яких віддали служителям церкви. В цей час в храмі знаходився 300-річний старець Симеон, якому було передвіщено, що він не помре, поки не зустріне месію Господа. Праведник побачив Ісуса і, взявши його на руки, притиснув до себе. Він виголосив слова, які після стали молитвою: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову Твоєму, з миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля".

Після він благословив батьків маленького Ісуса і передбачив що їх син стане причиною того, що "багато впадуть і багато піднесуться".

За переказами, незабаром після зустрічі з немовлям Симеон "позбувся тягаря земного життя і знайшов спокій".

Що означає слово Стрітення?

За словами священика, "Стрітення" можна перевести як "Зустріч". Слово має старослов'янські корені.

- Стрітення - це свято зустрічі. Зустрічі старозавітного людства, яке очікувало рятівника, з самим рятівником і посланцем Божим. Це неймовірно очікувана подія (в християнському світі, - ред.) Для людей того світу, - зазначив Костянтин Пархоменко.

За його словами, саме із зустрічі Симеона і Ісуса почалися зміни, коли замість жертвоприношень та обрядів був "прокладений прямий шлях на небеса".

Стрітення Господнє. Народні традиції та звичаї

Стрітення Господнє - ще юдейське свято.

У цей день прийнято відвідати храм, де проходять традиційні святкові богослужіння, і помолитися. Під час святкового богослужіння в церкві освячують свічки, які після віддають прихожанам. Люди такі свічки дуже цінували і приносили їх додому, зберігаючи протягом року. Люди вірили, що вони здатні оберігати будинок від бурі і смерчі, посіви - від граду і буйного вітру, а людину - від удару блискавки, пристріту і хвороб.

Запалювалися подібні свічки лише в крайніх випадках:

якщо поруч вирувала страшна негода,

коли поруч починалася пожежа або інший природний катаклізм,

при важких пологах,

при нападах "чорної хвороби" (епілепсії),

коли людина перебувала на смертному одрі (вважалося, що свічка допоможе небіжчикові легко покинути світ живих).

Також на Стрітення прийнято було збирати воду з танучих бурульок: вважалося, що така вода є святою.

Для чого використовували Стрітенську воду:

для лікування ран і внутрішніх хвороб,

від пристріту і ведьмовских чар,

для кроплення воїнів перед боєм і чумаків перед походом,

виїжджаючих - перед довгою поїздкою,

вулики перед початком сезону і худобу під час першого вигону на пасовище - для захисту на весь сезон.

На Стрітення Господнє заборонено:

пропускати урочисте богослужіння в церкві,

йти з храму без свічки,

виконувати важку фізичну роботу, крім тієї, що робиться безоплатно для блага інших людей,

відправлятися в далеку дорогу, так як вона не буде успішною і може закінчитися погано,

працювати,

сумувати і сумувати,

класти гроші на обідній стіл і кухонні тумби - з дому піде удача,

лихословити, заздрити і скандалити.

Народні прикмети на Стрітення

Стрітення шанується і в наш час.

Народні прикмети на Стрітення Господнє: