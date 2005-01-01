Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик
свіжий номер

Як відмовитися від цукру: 6 простих кроків

Медики констатують: цукор викликає залежність, від якої дуже складно відмовитися.

Надмірне споживання цукру є причиною не тільки зайвих кілограмів, але і проблемної шкіри і поганого настрою. Але проблема в тому, що солодощі викликають звикання, і їсти  їх в міру не так-то просто.

Медичний портал назвав кілька дієвих порад, які допоможуть побороти тягу до солодкого.

1. Не додавайте цукор в напої

Звикнути до чаю і кави без цукру можна буквально за два-три тижні, і повірте: вам так сподобається новий смак, що ви просто не зможете пити солодкий чай!

2. Викресліть з меню тістечка та булочки

Прості вуглеводи швидко заряджають енергією, але так само швидко перетворюються в цукор, а потім - в жир. Так що сміливо викреслюйте з меню макарони, тістечка, білий хліб, здобу. Не уявляєте своє життя без печива? Як мінімум зменшіть порцію.

3. Не зловживайте фруктами і овочами

Ніхто не сперечається: овочі та фрукти дуже важливі при правильному харчуванні, вони багаті клітковиною, вітамінами та поживними речовинами. Але не варто забувати про глюкозу: в тому ж банані її настільки багато, що він практично не відрізняється від цукерки. Тому не захоплюйтеся: один банан або одне яблуко в якості перекусу - це добре і правильно, а три банана - явний перебір.

4. Відмовтеся від фруктових соків

Пакетовані соки буквально напхані цукром, і дієтологи вже втомилися повторювати: їх ні в якому разі не можна вважати здоровим напоєм. Приблизно те ж саме стосується і свіжих соків. Наприклад, для однієї склянки яблучного соку, потрібно 4-5 яблук, а. як ми з'ясували вище, це перебір.

5. Змінюйте рецепти

Домашню випічку можна зробити набагато безпечнішою, якщо зменшити в ній дозу цукру. Спробуйте, і досвідченим шляхом ви переконаєтеся, що в переважній більшості рецептів кількість цукру можна сміливо зменшити на третину, а то й удвічі.

Спробуйте підсолодити ранкову порцію каші не цукром, а фруктами, медом або стевією. Додавайте до страв імбир, корицю, мускатний горіх, кардамон і ви дізнаєтеся, що в світі є багато інших смаків, крім солодкого.

6. Не довіряйте "знежиреним" продуктам

Нерідко за красивою назвою зі словом "знежирений" ховається підступний цукор, адже продукту треба надати хоч якийсь смак!

вгору

Інші статті номеру

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com

  