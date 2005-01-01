Як відмовитися від цукру: 6 простих кроків

Медики констатують: цукор викликає залежність, від якої дуже складно відмовитися.

Надмірне споживання цукру є причиною не тільки зайвих кілограмів, але і проблемної шкіри і поганого настрою. Але проблема в тому, що солодощі викликають звикання, і їсти їх в міру не так-то просто.

Медичний портал назвав кілька дієвих порад, які допоможуть побороти тягу до солодкого.

1. Не додавайте цукор в напої

Звикнути до чаю і кави без цукру можна буквально за два-три тижні, і повірте: вам так сподобається новий смак, що ви просто не зможете пити солодкий чай!

2. Викресліть з меню тістечка та булочки

Прості вуглеводи швидко заряджають енергією, але так само швидко перетворюються в цукор, а потім - в жир. Так що сміливо викреслюйте з меню макарони, тістечка, білий хліб, здобу. Не уявляєте своє життя без печива? Як мінімум зменшіть порцію.

3. Не зловживайте фруктами і овочами

Ніхто не сперечається: овочі та фрукти дуже важливі при правильному харчуванні, вони багаті клітковиною, вітамінами та поживними речовинами. Але не варто забувати про глюкозу: в тому ж банані її настільки багато, що він практично не відрізняється від цукерки. Тому не захоплюйтеся: один банан або одне яблуко в якості перекусу - це добре і правильно, а три банана - явний перебір.

4. Відмовтеся від фруктових соків

Пакетовані соки буквально напхані цукром, і дієтологи вже втомилися повторювати: їх ні в якому разі не можна вважати здоровим напоєм. Приблизно те ж саме стосується і свіжих соків. Наприклад, для однієї склянки яблучного соку, потрібно 4-5 яблук, а. як ми з'ясували вище, це перебір.

5. Змінюйте рецепти

Домашню випічку можна зробити набагато безпечнішою, якщо зменшити в ній дозу цукру. Спробуйте, і досвідченим шляхом ви переконаєтеся, що в переважній більшості рецептів кількість цукру можна сміливо зменшити на третину, а то й удвічі.

Спробуйте підсолодити ранкову порцію каші не цукром, а фруктами, медом або стевією. Додавайте до страв імбир, корицю, мускатний горіх, кардамон і ви дізнаєтеся, що в світі є багато інших смаків, крім солодкого.

6. Не довіряйте "знежиреним" продуктам

Нерідко за красивою назвою зі словом "знежирений" ховається підступний цукор, адже продукту треба надати хоч якийсь смак!