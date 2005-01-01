Дієта при ЕКЗ

Для успішного запліднення під час процедури ЕКЗ жінці пропонують пройти різні обстеження, а також дотримуватись певних принципів харчування. Суть дієти при ЕКЗ полягає в збільшенні білкових продуктів в раціоні, які попереджають розвиток синдрому гіперстимуляції яєчників. Але до вибору білкових продуктів слід підходити з обережністю.

Так під час екстракорпорального запліднення жінці, що проходить цю процедуру, не рекомендується вживати в їжу курку, яка продається в магазинах. Як відомо, виробники для збільшення прибутку і швидкого зростання поголів'я птахів додають в їх прикорм велика кількість гормонів і стимуляторів росту, які можуть завдати істотної шкоди здоров'ю жінки і цілком нашкодити процедурі ЕКЗ. Тому віддавайте перевагу м'ясу індички або кролика. До того ж не забувайте про молочні продукти. Особливо корисний на даному етапі твердий сир і сир кисломолочний. Якщо говорити про гриби, як про джерело білка, то від грибів краще відмовитися, оскільки вони вважаються важкою їжею, а зайве навантаження жіночому організму зараз зовсім не потрібна.

У вашому раціоні належне місце слід виділити морепродуктам. Крім того, рибна ікра і не тільки червона або чорна, а й ікра оселедця, мойви є відмінним джерелом корисних мікроелементів.

Як джерело калію, кальцію та інших іонів вживайте сухофрукти, такі як родзинки, курага, інжир. Рекомендується також жінці, яка готується до ЕКЗ, вживати в їжу велику кількість зелені, зокрема кріп, петрушку і кінзу.

Слід уникати вживання продуктів, що провокують метеоризм і здуття живота. Зокрема це сира капуста (звичайно ж, ви її можете вживати, але не в великих кількостях), виноград, бобові, магазинні соки. Повністю виключити з раціону слід газовані напої. При будь-яких проблемах зі стільцем збільште в раціоні продукти, багаті клітковиною. Крім того, вживайте щодня чорнослив.

Пам'ятайте про те, що кожноії людині рекомендується щодня випивати не менше 1,5 літрів рідини. Особливо важливий водний баланс для жінок при ЕКЗ. Призначення води - промивати організм. Тому стежте за кількістю споживаної рідини, її слід випивати щодня не менше двох літрів.

Більше дізнатися про процедуру ЕКЗ в Україні, її проведення, а також відгуки по ЕКЗ можна на сайті клініки "Айвімед Родинне Джерело” - https://infertility-kiev.com/uk/eko/. Цей медичний центр проводить повний спектр послуг по репродуктивній медицині.