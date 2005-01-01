Сигнальное и осветительное оборудование для транспортных средств

Современные технологии использования светодиодных или LED ламп все увереннее внедряются при обустройстве освещения автомобильной техники, в том числе и специального назначения или работающей:

В тяжелых полевых условиях.

На карьерах или шахтах.

Очередные новинки от разработчиков наверняка заинтересует руководителей организаций или ведомств, на балансе которых находятся транспортные средства, оснащенные проблесковыми маячками. Независимо от цвета данного прибора (регламентируется правилами дорожного движения) мигалка светодиодная, укомплектованная вместо традиционной, LED лампой будет:

Создавать более яркий (именно этот параметр является основным для этого типа сигнального оборудования) световой поток.

Потреблять в разы меньше электричества, а значит мигалку можно надолго оставлять во включенном режиме даже с заглушенным двигателем.

Служить значительно дольше, гарантия производителей на такие лампы составляет не менее 5 лет.

Отдельного внимания заслуживают знаки аварийной остановки, оснащенные светодиодной подсветкой, которая может работать от бытовых батареек. Они гарантированно будут издалека заметны в ночное время суток или в условиях плохой видимости (туман, осадки). И мигалка, устанавливаемая в месте проведения работ или аварии. Она имеет 16 режимов выполнения подачи световых импульсов, они регулируются с использованием пульта дистанционного управления.

Дополнительные осветительные приборы

Высокое качество освещения необходимо не только водителям скоростных легковых автомобилей. Хорошая видимость требуется водителям тракторной и иной техники, используемой в самых различных производственных сферах:

Сельское и животноводческое хозяйство.

Строительство и проведение дорожных работ.

Геологическая разведка и добыча ископаемых.

Не заморачиваясь с дизайном и стилем оформления дополнительного освещения, их лучше всего укомплектовать одной или сразу несколькими мощными (уровень освещения можно подобрать самостоятельно) светодиодными фарами, которые:

Легко устанавливаются с помощью имеющихся в комплекте кронштейнов.

Полностью герметичны и не боятся тяжелых условий эксплуатации (влажность, осадки, температурные перепады).

Потребляют минимальные значения электрической энергии не снижая параметры мощности силового агрегата.

Ознакомиться с видами данных светодиодных дополнительных фар можно с помощью онлайн каталога их поставщика, компании «AGRO PLAN» При выборе следует руководствоваться параметрами величины напряжения, используемого в штатной системе электрооборудования оснащаемого световыми приборами транспортного средства (12В ли 24В). Подключение к электроснабжению проводится с помощью выведенных из фары проводов. Классификация таких фар по мощности светового потока проводится по количеству установленных в приборе светодиодов и их технических показателей. Для упрощения задачи выбора в каталоге https://agroplan.com.ua/ поставщика они разделяются на:

Приборы ближнего света.

Оптику дальнего освещения

Оформить покупку, заказать доставку проблесковых маячков и приборов освещения, укомплектованных светодиодными лампами, можно в онлайн формате на сайте компании «AGRO PLAN». На все приобретенное оборудование продавцом предоставляется гарантия качества.