|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Сигнальное и осветительное оборудование для транспортных средств
Современные технологии использования светодиодных или LED ламп все увереннее внедряются при обустройстве освещения автомобильной техники, в том числе и специального назначения или работающей:
Очередные новинки от разработчиков наверняка заинтересует руководителей организаций или ведомств, на балансе которых находятся транспортные средства, оснащенные проблесковыми маячками. Независимо от цвета данного прибора (регламентируется правилами дорожного движения) мигалка светодиодная, укомплектованная вместо традиционной, LED лампой будет:
Отдельного внимания заслуживают знаки аварийной остановки, оснащенные светодиодной подсветкой, которая может работать от бытовых батареек. Они гарантированно будут издалека заметны в ночное время суток или в условиях плохой видимости (туман, осадки). И мигалка, устанавливаемая в месте проведения работ или аварии. Она имеет 16 режимов выполнения подачи световых импульсов, они регулируются с использованием пульта дистанционного управления.
Дополнительные осветительные приборы
Высокое качество освещения необходимо не только водителям скоростных легковых автомобилей. Хорошая видимость требуется водителям тракторной и иной техники, используемой в самых различных производственных сферах:
Не заморачиваясь с дизайном и стилем оформления дополнительного освещения, их лучше всего укомплектовать одной или сразу несколькими мощными (уровень освещения можно подобрать самостоятельно) светодиодными фарами, которые:
Ознакомиться с видами данных светодиодных дополнительных фар можно с помощью онлайн каталога их поставщика, компании «AGRO PLAN» При выборе следует руководствоваться параметрами величины напряжения, используемого в штатной системе электрооборудования оснащаемого световыми приборами транспортного средства (12В ли 24В). Подключение к электроснабжению проводится с помощью выведенных из фары проводов. Классификация таких фар по мощности светового потока проводится по количеству установленных в приборе светодиодов и их технических показателей. Для упрощения задачи выбора в каталоге https://agroplan.com.ua/ поставщика они разделяются на:
Оформить покупку, заказать доставку проблесковых маячков и приборов освещения, укомплектованных светодиодными лампами, можно в онлайн формате на сайте компании «AGRO PLAN». На все приобретенное оборудование продавцом предоставляется гарантия качества.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com