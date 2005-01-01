Як визначити характер людини по її почерку?

Зв'язок почерку з характером вивчає наука графологія. Вона дозволяє визначити за почерком людини його розум, силу волі, самооцінку, емоційність і багато іншого.

Розглянемо основні ознаки, які дозволяють зробити висновки про особисті якості людини. Розмір почерку говорить про товариськість людини. Так, володар великого почерку легко знаходить спільну мову з різними людьми і має багато друзів. Дрібний же почерк вказує на замкнутість і скритність. Незграбні букви характерні для егоїстичних людей, а закруглені - для людей добрих і чуйних. Сильний натиск - ознака сили волі і посидючості. Бліді букви властиві слабовільному людині. Каліграфічний почерк характеризує людину як обов'язкового, акуратного, але несамостійного. Правильний почерк вказує на спокій і врівноваженість. Розмашистий почерк буває у людей активних, допитливих, з веселою вдачею. Нерозбірливий почерк говорить про енергійність, безтурботності, а також про нервозність. Злитий почерк, коли всі букви в слові пов'язані між собою, є ознакою хорошого логічного мислення. Якщо ж букви не пов'язані один з одним, то це вказує на розвинену інтуїцію. Поля, що залишаються зліва при листі, вказують на ставлення людини до матеріальних цінностей. Вузькі поля говорять про ощадливість, а широкі - про щедрість. Якщо лівий край донизу розширюється, то це підкреслює марнотратство. А звужується лівий край видає людину за скупого і жодного. Злитий почерк є ознакою хорошого логічного мислення

У оптиміста рядки піднімаються від початку до кінця, а у песиміста - опускаються. Прямі рядки характерні для людей спокійних, розважливих, які реалістично оцінюють свої можливості. Нерівні, хвилеподібні рядки - ознака хитрості і, можливо, відсутність совісті.

Багато про що може розповісти підпис людини. По ньому можна дізнатися навіть про ті риси характеру, які людина приховує від оточуючих і самого себе. Стандартний, нехитрий підпис вказує на впевненість в собі і сміливість. Підпис, що складається з петель, зустрічається у хитрих і наглядових людей. Закреслена підпис говорить про імпульсивність і енергійність, а підкреслений - про підприємливість. Боязкий і замкнута людина обводить підпис або кілька її літери в гурток. Зигзагоподібний розчерк говорить про неврівноваженість. Розчерк у вигляді риси - ознака емоційності. А якщо розчерк відсутній, то це характеризує людину як розумну і розважливу. Стандартний, нехитрий підпис вказує на впевненість в собі і сміливість .

Почерк людини може змінюватися в залежності від ситуації, настрою і інших чинників. Наприклад, коли людина відчуває сильні емоції, вонеа пише з великим натиском, ніж зазвичай. Якщо людина кожен раз пише різним почерком, то це говорить про її чутливість і творчі здібності.