3 групи продуктів для захисту від втоми і нудьги

Дієтологи вважають, що харчування може як посилювати психоемоційне напруження, так і, навпаки, покращувати його.

Багатьом знайомий стан втоми і дискомфорту, яке схоже на відчуття, що з'являються в задушливому приміщенні, коли різко накочує слабкість і плутаються думки. Дієтологи вважають, що причиною може бути неправильне харчування, пише медичний портал.

На думку фахівців, виникненн. подібних станів сприяє раціон, що містить недостатньо речовин, які підтримують активну мозкову діяльністю і високий енергетичний тонус.

Кращими продуктами для захисту від втоми і нудьги експерти вважають, в першу чергу, продукти, що містять холін: яєчні жовтки, м'ясо, вівсянку, кольорову капусту. Також для захисту від втоми і нудьги важливі продукти з вітаміном B12 - яйця, молочні продукти, печінка, м'ясо, морепродукти.

І, нарешті, потрібно вживати продукти, які містять залізо: печінку, квасоля, сочевиця, гіркий шоколад, родзинки.

При цьому медики нагадують: все добре в міру. Так що зловживати корисною їжею не варто.