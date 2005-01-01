10 нових споживчих звичок, які коронавірус зробив нормою життя

Перманентні карантини і режими самоізоляції привели до рекордного зростання онлайн-продажів, сплеску інтересу до домашніх гаджетів, усвідомленого споживання і нової моделі поведінки "зроби сам".

Рік тому ніхто й подумати не міг, що основним фактором, що впливає на поведінку покупців, стане пандемія. Під тиском зовнішніх обставин споживачі по всьому світу змінили не тільки свої звички, а й критерії вибору товарів і магазинів.

Як коронавірус вплинув на покупки і переваги кожного з нас.

1. Безпека - нова звичка

Днями зустрілася з приятелькою в кафе, і вона мене сильно здивувала. Після того як ми взяли кави і сіли за столик, вона дістала з сумочки САНІТАЙЗЕР і щедро сбризнула ним не тільки руки і стіл, а й власну чашку з кавою!

- Нічого не можу з собою вдіяти, - пояснила вона, піймавши мій здивований погляд. - Мені спокійніше, якщо все навколо продезінфіковані. Хоч з дому взагалі не виходь!

Дослідження, проведене компанією Research & Branding Group влітку минулого року, показало: в житті українців міцно зміцнилися нові "санітарні звички", і навіть після закінчення пандемії багато хто не готовий повертатися до колишнього життя.

Серед найпоширеніших заходів індивідуальної безпеки 90% відзначили, що носять маски, 76% - більш часто і ретельно миють руки, 59% - дотримуються соціальної дистанції, 54% - дезинфікують поверхні, 52% - провітрюють приміщення, 49% - уникають скупчень людей.

2. Покупки перейшли в онлайн

Ще до пандемії коронавіруса аналітики передбачали, що споживачі будуть більше часу проводити вдома і частіше купувати онлайн, і обмеження лише підштовхнули даний тренд. Онлайн-покупки - це два в одному: з одного боку - безпека, а з іншого - нагальна потреба, коли покупки в звичайних магазинах недоступні.

У період січневого локдауна онлайн-торгівля пережила черговий сплеск: кількість замовлень в п'яти найпопулярніших категоріях зросла на 46%. Такі дані наводить аналітична служба OLX, порівнявши активність користувачів з 9 грудня 2020 (коли було оголошено про дату січневого локдауна) по 13 січня 2021 з аналогічним періодом минулого року.

- Зростання кількості онлайн-покупок переважно пов'язане з оголошенням і початком січневого локдауна, - прокоментував ситуацію директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко. - Через закриття офлайнових магазинів, ТРЦ і ринків українці знову почали масово купувати товари в інтернеті. Схожу динаміку ми зафіксували під час першого локдауна навесні 2020 року. Можна відзначити, що в українців почали формуватися нові споживчі звички, пов'язані з карантинними реаліями: покупці хочуть мати постійний доступ до товарів, уникаючи відчуття дефіциту. Набирає популярності також система BOPIS (купуєш онлайн - забираєш в магазині), коли і бізнеси перейшли в режим видачі онлайн-замовлень.

3. За продуктами теж йдемо до комп'ютера

- Якщо одяг - від купальників до зимових курток - я давно замовляю в інтернет-магазинах, то продукти воліла купувати самостійно, - розповідає подруга. - Але в грудні ми всією сім'єю захворіли коронавірусом і просто змушені були зробити замовлення продуктів з доставкою додому. Абсолютно несподівано мені цей спосіб сподобався. По-перше, ми замовили дуже багато - чотири величезних пакета, навряд чи ми з чоловіком донесли б їх за один раз навіть від машини. По-друге, овочі і фрукти були дуже свіжими - можливо, замовлення пакують на складі, де продукти краще зберігаються, ніж в торговому залі? І, нарешті, приємний бонус: через велике замовлення доставка була безкоштовною.

Онлайн-торгівля дійсно переживає золоті часи, але тут є ще один цікавий момент, який стосується нинішніх мотивів вибору того чи іншого каналу здійснення покупки. Опитування показують, що в фізичні магазини продуктів покупці найчастіше йдуть з двох причин: або за звичкою, або щоб вийти з дому і прогулятися. У той же час онлайн-покупки вибирають через широкий асортимент, економію часу, небажання стояти в черзі, а також при великих обсягах покупок - наприклад, при покупках про запас.

До речі, подруга з чоловіком давно одужали, але звичка залишилася. І вони продовжують замовляти продукти з доставкою кожні 7-8 днів.

4. Отримуємо задоволення від їжі

Останнім часом я зазначила, що багато розмови, як би вони не починалися, закінчуються темою їжі. Хтось вперше спробував цільнозернові хлібці, хтось знайшов новий класний рецепт, хтось придбав гриль, хтось "присів" на ПП.

Це не пройшло повз пильного ока маркетологів, які прийшли до висновку: продажі продуктів ростуть не в останню чергу тому, що покупець намагається себе таким чином порадувати. У період, коли інші радості отримати дуже проблематично, їжа стає чи не єдиним джерелом гормону задоволення.

У список головних категорій-частувань входять шоколад, соки, печиво, алкоголь, солодкі газовані напої. І, звичайно ж, всілякі новинки, які у кожного свої.

5. Відкриваємо для себе маленькі кав'ярні

У міру того як через пандемію закривалися популярні міські місця, люди стали більше цінувати локальний бізнес. У нього входять не тільки магазини біля будинку, але і невеликі кав'ярні неподалік від будинку, які як би об'єднують жителів району.

Незважаючи на те що громадське харчування, не витримавши карантинного натиску, масово закривалося, в безпосередній близькості від мого будинку відкрилися три нові кав'ярні з цікавим дизайном і десятками видів кави та напоїв. Вибір десертів, правда, невеликий, але це відвідувачам в більшості випадків і не важливо: за пару місяців нові кафешки для багатьох жителів нашого району стали улюбленим місцем зустрічей. А директор ресторанного консалтингу Ольга Насонова впевнена: маленькі кав'ярні - це тренд року.

6. Купуємо домашні гаджети

Дистанційна робота цілком очікувано вплинула на покупки українців. Для роботи вони почали частіше купувати ноутбуки, планшети, інструменти, для дозвілля - ігри, ігрові приставки та телевізори. Також в число найпопулярніших покупок входять товари для відпочинку та спорту.

- На карантині ми купили робот-пилосос і андроїд-приставку для телевізора, - розповідає знайомий. - Причому рішення було прийнято саме "на удальонці" - коли ми обидва працювали, нам це навіть в голову не приходило. А ще придбали додому фільтр зворотного осмосу для води. До карантину він нам теж був не особливо потрібен - вдома ми практично не бували, все робочі дні проводили на роботі і воду, відповідно, пили там.

7. Ціна виходить на передній план

За минулий рік українці збідніли. Як показало дослідження, проведене компанією Active Group в травні 2020 го, за час карантину кожен четвертий українець вліз в борги, причому у 6% вони вже накопичилися досить великі. Як виявилося, найчастіше в борг брали люди 30-39 років, а найрідше - пенсіонери. Зокрема, про те, що у них немає боргів, сказали 78,7% опитаних у віці 60+ і всього 42% респондентів 30-39 років.

Міжнародні маркетингові дослідження показують, що українці в вимушені на всьому економити не самотні: покупці по всьому світу все частіше орієнтуються на ціни. У зв'язку з цим зростає популярність дискаунтерів, що позиціонують себе як магазини низьких цін і завойовують лояльність покупців. А ще в пандемію зросла частка власних торгових марок мереж: покупці по всьому світу віддають перевагу цих товарів через хороше співвідношення ціни і якості.

Одночасно зростає частка промо-продажів: як показують опитування, близько половини опитаних споживачів здійснили покупки в новій для себе точці тільки заради акцій і знижок.

8. Відкриваємо нові бренди

Міжнародні дослідження показують, що покупці не тільки більше купують онлайн, але і більш схильні здійснювати онлайн-покупки у незнайомих брендів і ритейлерів. Згідно з дослідженням, проведеним компанією Criteo, четверо з десяти покупців по всьому світу відкрили для себе як мінімум один новий онлайн-магазин під час пандемії. Причому більшість покупців повідомили, що продовжать здійснювати покупки в недавно знайдених магазинах і після пандемії.

Цікаво, що такі наміри висловили не тільки молоді покупці, а й абсолютна більшість користувачів усіх вікових категорій, включаючи бебі-бумерів і представників "тихого покоління".

Результати дослідження дозволили експертам зробити висновок: зараз настав ідеальний час для компаній, щоб ідентифікувати потреби аудиторії, яка тільки знайомиться з онлайн-магазинами і світом інтернет-комерції, і йти назустріч їхнім потребам.

9. Розплачуємося картами

Європа не перший рік планує по можливості відмовитися від готівки, а більше всіх в цьому досягла успіху Швеція. Вперше я відвідала цю країну п'ять років тому, і вже тоді приткнути кудись паперові гроші було великою проблемою. Готівкою неможливо оплатити ні проїзд в громадському транспорті, ні квиток в музей, ні рахунок в ресторані. На відміну від наших кафе, які до останнього відбиваються від оплати карткою, мотивуючи "раптово зломаним терміналом", в шведських кафе і ресторанах всюди висять таблички: "Вибачте, готівку не приймаємо".

Коронавірус зіграв на руку прихильникам безготівки, які цілком слушно зауважили, що в період пандемії картами розплачуватися безпечніше. У підсумку у вересні 2020 го ЗМІ поспішили оголосити, що скоро Швеція може стати першою країною, в якій готівки не буде зовсім.

Українці теж в тренді. У 2020 році вони накупили безготівково товарів на 325 млрд грн. За даними ПриватБанку, це майже на третину більше, ніж за підсумками 2019 року. При цьому кількість безготівкових оплат картами і безконтактними гаджетами за рік впевнено зросла більш ніж на чверть - з 1,2 до 1,6 млрд транзакцій.

10. Нова модель поведінки "зроби сам"

Дві мої подруги на карантині знайшли собі нове хобі - розписують картини за номерами, ще дві серйозно зайнялися малюванням, одна - плетінням біжутерії. І всі без винятку почали активно готувати вдома. Чоловіки теж на місці не сидять: зайнялися довго відкладати будівництвами і ремонтами.

Судячи з відгуків з інших країн, українці в своїх нових звички не оригінальні: пандемія в тій чи іншій мірі змінила стиль життя у всьому світі. Люди масово готують їжу вдома, активно відновлюють заняття хобі і спортом, йогою і домашнім садівництвом, великою популярністю користуються онлайн-уроки на тему, як щось зробити самому - від косметичних засобів до різноманітних букетів. Словом, в світі на передній план виходить модель "зроби сам": багато хто з тих речей, які раніше допомагав зробити хтось, тепер люди роблять самі.