5 причин постійної втоми

Причини низького енергетичного тонусу можуть бути прихованими: можливо, людина відчуває постійну втому через те, що п'є мало води або неправильно снідаємо.

Чимало людей вважає лютий найбільш депресивним місяцем в році. Відсутність сонця, бруд і сльота, короткий світловий день, нестача вітамінів в організмі - все це не сприяє ні бадьорості, ні гарному настрою.

Медики кажуть, що причини низького енергетичного тонусу можуть бути прихованими. Можливо, людина відчуває постійну втому через те, що п'є мало води або неправильно снідає. Медичний портал з посиланням на думку німецьких лікарів перерахував кілька причин, за якими людина може відчувати постійну фізичну виснаженість.

1. Стрес

Якщо людина відчуває себе виснаженою, відчуває напругу в шиї або прискорене серцебиття, можливо, її організм переживає стрес. Фахівці радять ввести в повсякденне життя нескладні ритуали, що здійснюються в певний час, які дозволяють послаблювати вплив стресових факторів. Наприклад, щоденна чашка кави в 10 ранку або регулярна зустріч з друзями суботнім вечором дають заспокійливе відчуття надійності і безпеки.

2. Зловживання кави

Кофеїн в помірних кількостях стимулює, але якщо ним зловживати, виникає зворотна ситуація і людина відчуває себе втомленим.

3. Шкідливі звички

Регулярне вживання алкоголю, нездорової їжі або ліків негативно позначаються на функціонуванні печінки. І саме збій в її роботі може бути прихованою причиною постійної втоми.

4. Неправильний сніданок

Булки, солодощі, "швидкі каші" і т.д. швидко підвищують рівні глюкози і інсуліну. Але, досягнувши піку, інсулін різко падає, а разом з ним - ваш тонус. В результаті виникає сонливість, відчуття втоми. Медики попереджають: сніданок повинен бути збалансованим і містити білки, жири і повільні вуглеводи.

5. Брак води

Недолік рідини призводить до згущення крові. А це в свою чергу скорочує надходження кисню - найважливішого джерела енергії.