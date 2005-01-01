Археологи з'ясували, які психоактивні рослини вживали майя

Індіанці майя використовували в своїх практиках не тільки тютюн, а й інші психоактивні рослини. Одна з них і понині застосовується в народній медицині Центральної Америки.

Такий висновок зроблено в науковій статті, опублікованій в журналі Scientific Reports.

Археологи, які вивчають культуру майя, час від часу знаходять мініатюрні керамічні посудини, відомі як вененерас (veneneras). Раніше вчені досліджували органічні залишки в таких ємностях і виявили в них нікотин. Швидше за все, в цих судинах містився тютюн, адже європейці, які вступили в контакт з майя, залишили численні свідоцтва вживання цієї рослини індіанцями.

Але чи зберігалося в вененерас тютюнове листя в чистому вигляді або вони входили до складу більш складних сумішей? До недавніх пір у вчених не було можливості це з'ясувати.

Однак автори нового дослідження використовували передовий метод, здатний ідентифікувати понад дев'ять тисяч окремих речовин. За допомогою цієї методики експерти вивчили 14 судин віком близько тисячі років, знайдених в різний час.

Отримані дані фахівці порівняли з хімічним "портретом" двох видів тютюну (Nicotiana tabacum і N. rustica), а також шести інших психоактивних рослин, що використовувалися в Центральній Америці.

Як показав аналіз, в суміш входив не тільки тютюн, а й як мінімум ще одна рослина: мексиканські чорнобривці (Tagetes lucida). Колись вони застосовувалися ацтеками під час релігійних церемоній, а нині використовуються в народній медицині.

У вчених поки недостатньо даних про те, яку роль в культурі майя грав вміст вененерас. Швидше за все, ці суміші використовувалися в релігійних або магічних обрядах. Чим ще могло здаватися древньому народу дія психотропних речовин, якщо не втручанням потойбічних сил? Цілком можливо, що ці суміші застосовувалися і в медицині, яка в ті часи не дуже відрізнялася від магії.

Конкретний спосіб вживання психоактивних субстанцій також поки невідомий. Майя могли курити, нюхати або жувати її, або робити все це відразу.